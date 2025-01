یورونیوز - بنابر اعلام شورای امنیت ملی اسرائيل، عوامل جمهوری اسلامی ایران خود را به عنوان کارکنان سرویس فارسی شبکه خبری العربیه جا زده و از این مرد اسرائيلی درخواست کردند تا به دبی برود و در گفتگویی درباره «رژیم ایران» شرکت کند.

تاجر اسرائيلی که به قضیه مشکوک شده بود، موضوع را با شورای امنیت ملی اسرائيل در میان گذاشت و این شورا دریافت که عوامل جمهوری اسلامی طی تماس با مرد اسرائیلی از طریق تلگرام، تلفن همراه او را با بدافزاری آلوده کرده‌اند.

شورای امنیت ملی اسرائیل طی بیانیه‌ای به شهروندان این کشور هشدار داد که اطلاعات و جزئیات سفرهای خود را با رابط‌های ناشناس آنلاین حتی درموارد چون فرصت‌های کسب و کار و یا روابط آکادمیک بدون صحت‌سنجی هویت افراد، در میان نگذارند. این شورا از اسرائيلی‌ها خواست که هشیار باشند و هر مورد مشکوک را به وزارت خارجه و یا شورای امنیت ملی اطلاع دهند.

در ماه نوامبر ظبی کوهن، خاخام یهودی و از اعضای جنبش خباد در امارات عربی متحده توسط سه شهروند ازبکستان ربوده شد و به قتل رسید. اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را در پشت پرده این جنایت می‌داند.

همچنین، بابک اسحاقی، خبرنگار ایرانی-اسرائيلی ماه پیش گفت که ماموران جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده‌اند تا او را اغفال کرده، به ترکیه بکشانند و از آن‌جا او را ربوده و به ایران منتقل کنند. این دقیقا شیوه‌ای است که چند سال پیش، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران از آن طریق روح‌الله زم، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی را از پاریس به عراق کشانده و سپس به ایران منتقل کردند. آقای زم در سال ۱۳۹۹ در ایران اعدام شد.

سرویس‌های امنیتی اسرائيل همچنین اعلام کردند که عوامل جمهوری اسلامی با استخدام شهروندان اسرائيلی به صورت آنلاین سعی کرده است از آن‌ها برای جاسوسی از شخصیات‌ها و تاسیسات اسرائيلی استفاده کند.

مقامات اسرائيلی از ماه سپتامبر تاکنون بارها از بازداشت افراد و گروه‌هایی به ظن جاسوسی و یا برنامه‌ریزی برای حمله به اهداف مختلف در اسرائيل به نمایندگی از جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.