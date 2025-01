تصور می‌شود که مواد منفجره در این دستگاه‌ها پیش از تحویل آنها به حزب‌الله جاسازی شده بوده باشد.

اسرائیل به عنوان مسئول این حملات شناخته می‌شود، هرچند همچون اتهامات مشابه در این مورد هم سکوت کرده است.‌

آقای ظریف در مثال دیگری درباره نفوذ اسرائیل می‌گوید سازمان ملی انرژی اتمی یک سکوی سانتریفیوژ خریداری کرده بود که مشخص شده بود در آن بمب جاسازی شده بود. ‌ ‌اما درباره جزئیات این موضوع اطلاعاتی نمی‌دهد. ‌

تا کنون بارها علیه تاسیسات اتمی ایران و دانشمندان هستی اقداماتی صورت گرفته است و چندین دانشمندان هسته‌ای این کشور کشته شده‌اند.‌

روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مقام‌های ایران اعلام کردند که حادثه‌ای در شبکه برق مرکز غنی‌سازی نطنز رخ داد و بعد از ساعاتی آن را«اقدام علیه» این مرکز و«تروریسم هسته‌ای» عنوان کردند.‌ در تیر ماه سال ۱۳۹۹ نیز انفجاری در مرکز غنی‌سازی نطنز نیز رخ داده بود.