رحیم قمیشی



آنقدر از شنیدن خبر خودکشی آقای سید ابراهیم نبوی ناراحتم که توان نوشتن مرثیه‌ای برای او را هم ندارم.

من هر وقت مطلبی را با قلم ایشان می‌خواندم امکان نداشت خنده بر لبانم نیاید یا امید در دلم زنده نشود.

خداوند رحمت کند این مرد نازنین را.

ما چند میلیون ایرانی مهاجر یا پناهنده در آمریکا داریم؟

هیچکس نمی‌داند.

آیا همه آنها جرم داشته‌اند؟

چرا باید با حاکمیتی طرف باشیم که بی توجه به هزاران مشکل چند میلیون ایرانی، هیچ تدبیری برای بازگشایی سفارت نداشته و هیچ توجهی به مشکلات آنها نکند.

آمریکا یک تبعه هم در ایران ندارد تا نگران سفارت باشد، آیا ما جان چند میلیون ایرانی، ازدواج‌شان، فوت‌شان، دفاع از حقوق‌شان، رسیدگی به مشکلات‌شان، آن‌همه بی‌اهمیت است که ۴۵ سال است هیچ کوششی برای بازگشایی سفارت نداشته‌ایم.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

بی‌عقلی و بی‌تدبیری و لجاجت تا کجا؟

سید ابراهیم نبوی دو بار در ایران به زندان انداخته شد.

او هیچ سلاحی جز قلم بسیار شیرین نداشت. ناگزیر از ترک ایران شد، تا فقط بتواند نفس بکشد.

همانطور که بسیاری از ایرانیان می‌روند تا تنها بتوانند زندگی کنند، بتوانند نفس بکشند، زندان نروند، تهدید نشوند...



ما نمی‌خواهیم خبر خودکشی بشنویم.

ما زندگی را دوست داریم

دل‌مان می‌خواهد همه ایرانی‌ها امکان بازگشت به کشور را داشته باشند.