- نیویورک تایمز: ماسک اطمینان داد که آمریکا فشاری برای استرداد مهندس ایرانی به ایتالیا وارد نخواهد کرد

- روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ایلان ماسک برای آزادی خبرنگار ایتالیایی زندانی در تهران، با سفیر ایران در سازمان ملل متحد تماس گرفته بود

- ایلان ماسک: «نقش کوچکی» در آزادی چچیلیا سالا از زندان ایران داشتم

ایران وایر - «ایلان ماسک»، میلیاردر امریکایی و از متحدان نزدیک «دونالد ترامپ» اعلام کرد در آزادی «چچیلیا سالا»، روزنامه‌نگار بازداشت شده در ایران «نقش کوچکی» ایفا کرده است.

ایلان ماسک روز پنج‌شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۳ در پاسخ به کاربری در شبکه «ایکس» نوشت نقشی کوچک در آزادی خانم سالا داشته است.

او در پیامی دیگر و بدون ذکر جزییات بیشتر نوشت: «هیچ ارتباطی با ایران نداشته‌ام، فقط حمایت از سوی امریکا را توصیه کرده‌ام.»

پیش از این، روزنامه «نیویورک تایمز» امریکا گزارش داده بود ماسک به درخواست دوست پسر چچیلیا سالا در تماس با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به آزادی او کمک کرده است. با این حال، «آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا روز جمعه ۲۸ دی گزارش نیویورک‌تایمز را رد کرد و گفت ایلان ماسک هیچ نقشی در مذاکرات رم و تهران برای آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی در ایران، نداشت.

«اسماعیل بقائی»، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز گذشته خبر تماس ایلان ماسک با «امیرسعید ایروانی»، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک و نقش او در آزادی روزنامه‌نگار ایتالیایی را تکذیب کرده و آن را «داستان‌سرایی و خیال‌بافی رسانه‌ای» خوانده بود.

چچیلیا سالا، ۲۹ ساله، روزنامه‌نگار و پادکست‌ساز که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، ۲۹آذر در تهران بازداشت و روز ۱۹دی‌ آزاد شد.

وزارت خارجه امریکا اعلام کرده بود بازداشت چچیلیا سالا، خبرنگار زن ایتالیایی در تهران اقدامی «تلافی‌جویانه» از طرف جمهوری اسلامی و تلاشی برای معاوضه او با محمد عابدینی است.

محمد عابدینی نجف‌آبادی که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه انتقال فناوری پهپادی به ایران در ایتالیا دستگیر شده بود، چهار روز پس از آزادی خانم سالا، آزاد شد و بر اساس گزارش خبرگزاری میزان به ایران بازگشت.