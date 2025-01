👈یورونیوز - رومی گونن، امیلی دمری و دورون استاینبرچر، سه گروگان زن اسرائیلی، در نخستین مرحله اجرای این توافق آزاد شدند. تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های عربی حاکیست که سه گروگان‌ زن از سوی شبه‌نظامیان حماس به نیروهای صلیب سرخ تحویل داده شدند تا برای بازگشت به اسرائیل، تحویل بالگرد نیروی هوایی این کشور شوند.

خانم گونن، ۲۳ ساله، رقصنده اسرائیلی ایرانی‌تبار است. مادربزرگ او، عزیزه خانم، با نام یهودی‌اش دوورا لشم، متولد ایران است. رومی گونن یکی از هزاران نفر شرکت‌کننده جشنواره موسیقی نوا در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود و در حمله حماس به این جشنواره اسیر شد.

خانم گونن پیش از اینکه گلوله شبه‌نظامیان حماس به دستش اصابت کند، ساعت‌ها به همراه دوستانش تلاش کرد که خود را از دید مهاجمان پنهان کند. او همزمان با تلفن همراهش در حال مکالمه با خانواده‌اش بود. «امروز می‌میرم»، آخرین حرفی بود که خانواده رومی گونن از او شنیدند. سپس صدایی به عربی گفت: «او زنده است. بیایید ببریمش.» ردیابی تلفن همراه خانم گونن توسط مقامات اسرائیلی نشان داد که او در نوار غزه است.

حساب ارتش اسرائیل در اکس روز یکشنبه، ۳۰ دی‌ماه ویدیویی از مادران چشم انتظار سه گروگان زن اسرائیلی را منتشر کرد. ارتش اسرائیل در توضیح این ویدیو نوشت: «مادران در نقطه پذیرش همراه با معاون نیروی انسانی، سرلشکر دادو بار کلیفا، در انتظارند که دخترانشان به کشور بازگردند».

حساب ارتش اسرائیل در اکس روز یکشنبه، ۳۰ دی‌ماه ویدیویی از مادران چشم انتظار سه گروگان زن اسرائیلی به نام‌های «رومی گونن»، «امیلی داماری» و «دورون اشتاین برچر»، را منتشر کرد. ارتش اسرائیل در توضیح این ویدیو نوشت: «مادران در نقطه پذیرش همراه با معاون نیروی انسانی، سرلشکر دادو بار... pic.twitter.com/6zqzBb3OMD -- independentpersian (@indypersian) January 19, 2025

ایران اینترنشنال - دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد اجرای توافق آتش‌بس در غزه از ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه ظهر یک‌شنبه (به وقت ایران) به‌طور رسمی آغاز شد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که آزادی سه گروگان از ساعت پنج و نیم عصر یک‌شنبه (به وقت ایران) انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه این دفتر، چهار گروگان زنده دیگر طی هفت روز آینده آزاد خواهند شد.

اسرائیل: حماس، سه گروگان زن اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داده است

ارتش و آژانس امنیت ملی اسرائیل گفتند صلیب سرخ به آن‌ها اطلاع داده که گروگان‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفته‌اند. ارتش اسرائیل همچنین گفت گروگان‌ها در حال انتقال به سوی محل استقرار نیروهای اسرائیلی هستند.

بر اساس این گزارش، صلیب سرخ اکنون روند انتقال رومی گونن، امیلی داماری و درون اشتاینبرچر را به ارتش اسرائیل در گذرگاه نتزاریم آغاز کرده است.

دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که برای انتقال سه گروگان زن که حماس آن‌ها را تحویل می‌دهد، یک هلیکوپتر نیروی هوایی را آماده کرده تا آن‌ها را پس از معاینات اولیه در مرز، به بیمارستان منتقل کند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

مشاور امنیت ملی دولت آینده ترامپ: حماس هرگز بر غزه حکومت نخواهد کرد

مایک والتز، مشاور امنیت ملی دولت آینده ترامپ، گفت اگر حماس توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را نقض کند، آمریکا از اسرائیل «در انجام اقدامات لازم» حمایت خواهد کرد.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

او به شبکه سی‌بی‌اس گفت: «حماس هرگز نوار غزه را اداره نخواهد کرد. این کاملا غیرقابل‌قبول است.»

والتز گفت ترامپ و تیم او این موضوع را به نتانیاهو اعلام کرده‌اند و افزود: «می‌خواهم مردم اسرائیل صدای من را بلند و واضح بشنوند.»

او گفت: «اگر حماس از این توافق تخطی، عقب‌نشینی یا شرایط جدیدی مطرح کند، ما از اسرائیل در انجام اقدامات لازم حمایت خواهیم کرد.»

والتز همچنین نسبت به توانایی دولت ترامپ برای میانجی‌گری در توافق عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی به‌عنوان بخشی از پیمان‌های ابراهیم ابراز خوش‌بینی کرد.