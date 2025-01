مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، یکشنبه ۱۹ ژانویه (۳۰ دی‌ماه) در مصاحبه با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» گفت واشنگتن ماه آینده درباره ایران تصمیمات مهمی خواهد گرفت

کیهان لندن - والتز در این مصاحبه درباره مواضع دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی پس از جنگ اسرائیل با گروه‌های تروریستی حماس و حزب‌الله و تضعیف شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم ایران صحبت کرد و با اشاره به «نابودی پدافند هوایی جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل»، حمله به تأسیسات اتمی رژیم را محتمل دانست.

او تأکید کرد: «اکنون لحظه گرفتن آن تصمیمات کلیدی است و ما ماه آینده این کار را خواهیم کرد.»

مارگارت برنان مجری برنامه از والتز پرسید: «طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده، آنها [حکومت ایران] از هر زمان دیگری به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر هستند. پرزیدنت ترامپ در دوره اول خود به توافق دیپلماتیک نرسید. او همچنین وارد جنگ با ایران نشد. موضع او چیست؟ آیا او از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که نیازمند کمک و تسلیحات ایالات متحده است حمایت خواهد کرد؟» والتز گفت: «قصد ندارم پیشاپیش از این تصمیمات صحبت کنم.»

مارگارت برنان در ادامه همین سوال پرسید: «به نظر می‌رسد که این موضوع جزو اولویت‌های مهم شماست؟» مشاور ترامپ پاسخ داد: «[رژیم] ایران به لطف رهبری بی‌نظیر بنیامین نتانیاهو و اسرائیلی‌ها در موضع ضعف قرار گرفته. حماس در یک عملیات مخفی شگفت‌انگیز شکست خورد؛ عملیات پیجر و بی‌سیم. همه می‌گفتند نابودی رهبر حزب‌الله، نصرالله، بیش از حد تحریک‌آمیز است و نمی‌توان آن را انجام داد. می‌دانید چه شد؟ آنها این کار را کردند. و این اکنون به یک فرصت واقعی در لبنان تبدیل شده؛ به سقوط اسد و دیکتاتوری بی‌رحم او منجر شده؛ حماس کاملاً منزوی شده است.

آنها همیشه فکر می‌کردند نیروی کمکی از شمال و از طرف حزب‌الله خواهد آمد. دیگر اینطور نیست و من فکر می‌کنم دلیل کلیدی‌ای که اکنون وارد توافق شده‌اند همین است. همچنین پدافند هوایی [رژیم] ایران نابود شده. پس اکنون زمانی برای اتخاذ تصمیمات کلیدی است و ما در ماه آینده این کار را انجام خواهیم داد.»

تیم‌های امنیت ملّی و سیاست خارجی دولت دوم ترامپ مواضع سرسختانه‌ای علیه جمهوری اسلامی دارند. پیشتر مارکو روبیو گزینه ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع که چهارشنبه ۱۵ ژانویه (۲۶ دی‌ماه) در کنگره برگزار شد گفته بود: «من هیچ کشوری را نمی‌شناسم که اختلاف میان مردم و کسانی که بر آنها حکم می‌رانند بیشتر از ایران باشد... اجازه دهید به روشنی بگویم، وقتی از ایران صحبت می‌کنم، منظورم مُلاهاست؛ نه مردم ایران که از فرهنگی کهن و غنی برخوردارند.»

روبیو تأکید کرد: «حکومت در ضعیف‌ترین موقعیت‌اش است و به فکر دستیابی به سلاح اتمی افتاده و بخشی از حکومت می‌خواهد با گفتگو زمان بخرد.»

سناتور روبیو در این جلسه با هشدار نسبت به مماشات با رژیم تهران گفت: «باید در هرگونه برخورد، مذاکره یا امتیاز این را در نظر گرفت که آنها از امکاناتی که به دست می‌آید برای توسعه برنامه هسته‌ای و کمک به حزب‌الله استفاده خواهند کرد.»

او در همین ارتباط توضیح داد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم [رژیم] ایران توانایی تهدید همسایگانش را داشته باشد و آنها را بی‌ثبات کند. فراموش نکنیم در رژیم ایران اشخاص و گروه‌هایی هستند که در ۵ سال گذشته بطور فعال و علنی برای قتل رئیس جمهوری منتخب و افراد زیادی از دولت قبلی تلاش کرده‌اند.»