ابراهیم رئیسی، علی رازینی و محمد مقیسه در مدت ۸ ماه با مرگی غیرطبیعی از صحنه سیاسی ایران حذف شدند؛ سه قاضی قدیمی که از دهه ۶۰ در انبوهی از سرکوب، اعدام و پرونده‌های امنیتی دست داشتند. آیا بین مرگ‌ آنها ارتباطی وجود دارد؟

یوحنا نجدی - دویچه وله

۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ ابراهیم رئیسی در حالی در پی سقوط بالگرد کشته شد که بسیاری از او به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کردند؛ هفت ماه و ۲۹ روز بعد علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی سرشناس و قدیمی دیگر نیز در پی تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.

رئیسی، رازینی و مقیسه نقاط تلاقی و فصول مشترکی داشتند؛ رئیسی تابستان سال ۱۳۶۷ عضو "هیات مرگ" بود و آن دو نفر دیگر نیز با این هیات همکاری کردند. رازینی از سال ۱۳۶۳ به مدت چهار سال دادستان انقلاب تهران بود و مقیسه نیز به شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده نقشی محوری در زندان گوهردشت کرج داشت.

حالا رئیسی، رازینی و مقیسه برای همیشه از صحنه سیاسی ایران کنار رفته‌اند؛ با انبوهی از ناگفته‌ها و رازهایی سربه‌مُهر به درازای عمر نظام جمهوری اسلامی. آیا میان مرگ آنها ارتباطی وجود دارد؟

نقش احتمالی در بزنگاه جانشینی

در پی مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، در میان بخش‌هایی از افکار عمومی و حتی در بین برخی از تحلیلگران این شائبه قدرت گرفت که رئیسی در نتیجه جنگ قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد.

آنها که به چنین تحلیلی رسیدند از جمله به مرگ مشکوک احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی در اسفند سال ۱۳۷۳ اشاره می‌کنند که هنوز هم جنبه‌های بسیاری از آن مبهم و ناگفته باقی مانده است. دیگر مرگ ناگهانی و مشکوک به ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد که علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در استخر کوشک در نزدیکی مجموعه سعدآباد در پی آنچه که در رسانه‌های حکومتی "ایست قلبی" اعلام شد، درگذشت.

محمدجواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و دین‌پژوه به دویچه وله فارسی می‌گوید: «مرگ ابراهیم رئیسی شاید ناشی از نزاع بر سر مساله جانشینی خامنه‌ای باشد اما طبق شواهد موجود و موارد پیشین حمله به روحانیون حکومتی، کشته‌شدن رازینی و مقیسه ربطی به این موضوع ندارد.»

حمید اشتری، زندانی سیاسی پیشین در دهه شصت در همین خصوص به دویچه وله فارسی می‌گوید: «به‌جز ابراهیم رئیسی که در فردای فوت خامنه‌ای می‌توانست نقشی داشته باشد، بقیه نقشی نخواهند داشت.»

اشتری مرگ این سه قاضی را "امری طبیعی" می‌داند و درباره کشته شدن رازینی و مقیسه می‌گوید: «مرگ این دو نفر به دلیل خشم عمومی و نارضایتی‌ها در جامعه است.»

محمدجواد اکبرین با اشاره به مرگ این سه مقام جمهوری اسلامی در مدت ۸ ماه می‌گوید که "فقدان امنیت برای حکومت و حاکمان سه دلیل عمده دارد؛ یا حاصل نقشه داخلی است؛ یا به دلیل نقشه خارجی اصطلاحا نفوذ است و یا حاصل خشم عمومی است."

اکبرین این خشم عمومی را برآمده از فقر یا ظلم و استبداد می‌داند و ادامه می‌دهد: «جمهوری اسلامی به‌ویژه در سال‌های اخیر آنچنان بی‌سپر شده که همه این فرض‌ها درباره‌اش به شکلی صادق است.»

"نفوذ" در چه ابعادی است؟

از فردای مرگ ابراهیم رئیسی تا کنون گمانه‌زنی‌ها و روایت‌های مختلفی درباره علت سقوط بالگرد حامل او منتشر شده است.

از جمله جدیدترین آنها اظهارات مجتبی موسوی برادر مهدی موسوی، سرتیم حفاظت ابراهیم رئیسی است. مجتبی موسوی اخیرا گفت: «قرار بود به سیستان و بلوچستان بروند اما ناگهان برنامه تغییر کرد. خیلی ناراحت بود چون هیچ زمانی برای رفتن و بررسی محل نداشت و دیگر اینکه مرز ایران و آذربایجان بود. می‌گفت کجا ببرمش؟ نقطه صفر مرزی؟ اشراف دارند به ایران؛ اسرائیل آنجا پایگاه دارد.»

این سخنان البته همانطور که انتظار می‌رفت، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران تکذیب شد.