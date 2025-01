انصاف نیوز - مسعود فروزنده، تارخ‌پژوه می‌گوید اپوزیسیون و رسانه‌های مربوط به آن، مثلا ایران اینترنشنال بعد از آمدن ترامپ رادیکال‌تر خواهد شد. از سویی دیگر او اتحاد میان اپوزیسیون را هنوز هم ناممکن می‌داند و این امر را بسته به آمدن یا نیامدن ترامپ نیز نمی‌داند.

فروزنده توضیحاتش را اینطور آغاز کرد: اپوزیسیون به دو گروه بزرگ تقسیم شده. کسانی که اعتقاد دارند برای براندازی باید از طریق جامعه مدنی اقدام کنند. این‌ها تکثرگرایان و معتقدان به جامعه مدنی هستند. گروه دیگر متکی به ضربه خارجی و فشار ترامپ هستند.

یک گروه اعتقاد دارد که کنشگران و متفکران و صنوف مختلف به صورت ارگانیک با هم پیوستگی پیدا کنند، به یک سازمان سیاسی بدل شوند و گفتمانی این بین حاصل شود که اقداماتی انجام دهد.

این‌ها که اکثرا گروه‌های چپ، جمهوری‌خواه، سکولاردموکرات‌ها و بخشی از ملی مذهبی‌ها هستند برای موفقیت خود یک دوره‌ی ۲ تا ۵ ساله را تصور کرده‌اند. با انقلاب زودرس مخالفند. این‌ها می‌گویند در تجربه‌ی ۵۷ با زایمانی سریع سره از ناسره تفکیک نشد.

گروه دوم که به فشار خارجی اعتقاد دارند اینطور استدلال می‌کنند که اگر بخش‌هایی از نظام سیاسی توسط کشور دیگر مورد حمله قرار گیرد تعادل نظام سیاسی به هم می‌خورد و نیروهای معترض وابسته به خودشان به راحتی می‌توانند ایفای نقش کنند.

انصاف نیوز: چرا به اتحاد نمی‌رسند؟

گروه اول به فشار خارجی یا کمک ترامپ و اسرائیل اعتقادی ندارند. اما گروه دیگر دقیقا برخلاف این‌هاست.

انصاف نیوز: چرا در دور اول ترامپ به اتحاد رسیده بودند؟

خیر، اشتباه می‌کنید. این دو همان طور که گفتم تفاوتی عمده دارند. یکی به خارج چشم دارد و دیگری به مبارزه از داخل.

انصاف نیوز: مواجهه‌ی این دو گروه با ترامپ چطور خواهد بود؟

اگر بخواهیم به شکل جزئی تک تک گروه‌ها را در براندازی بررسی کنیم خیلی سخت می‌شود. مثلا همین ری استارتی‌هایی که شما می‌گویید حتما از ترامپ حمایت مطلق می‌کنند اما ایرانشهری‌ها به صورت مطلق اینطور نخواهند بود چرا که میانشان اختلاف نظر وجود دارد.

اما اغلب جمهوری خواهان از حمایت ترامپ خود را تبرئه می‌کنند به خصوص آن‌ها که بعد از ۸۸ به خارج از کشور رفتند. وحدت نظر در مورد موضوع حمایت خواستن از ترامپ وجود ندارد.

انصاف نیوز: در مورد منازعه‌ای که چند وقت پیش بین پادشاهی‌خواهان و ایران‌اینترنشنال و یا پادشاهی‌خواهان و بی‌بی‌سی به وجود آمد تحلیلی دارید؟ این منازعات به کدام سمت و سو می‌رود؟

اینترنشنال رسانه‌ای‌ست با رویکرد افراطی و در غالب یک حزب خود را نشان می‌دهد و در قالب اخبار سمت و سوی اصلی‌اش اخباری‌ست که متمایل به براندازی و سرنگونی نظام سیاسی‌ست. اگر کار مثبتی در کشور انجام شود قطعا به آن نمی‌پردازد یعنی رسانه‌ی به طور متوسط بی‌طرف نیست.

به طور رادیکال سمت و سویی دارد. هر رسانه یا سردبیر یا خبرنگاری فاقد سوگیری سیاسی و دانش سیاسی نیست. مثل خود شما. این برای زمانی‌ست که می‌خواهید تحلیل ارائه دهید. زمان نوشتن خبر یا تیتر زدن سعی می‌کنید سمت و سوی متوسطی داشته باشید. بی‌بی‌سی خب اینطور نیست. این رویه احتمالا در دوران ترامپ رادیکال‌تر می‌شود.