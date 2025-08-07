منوتو - محمود فرشچیان، نگارگر برجسته به کما رفته و در بیمارستانی در آمریکا بستری شده است. شرایط جسمانی آقای فرشچیان، وخیم گزارش شده است.
محمود فرشچیان، متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ اصفهان، شاگرد عیسی بهادری و دانش آموخته هنرستان هنرهای زیبای اصفهان است.
ایشان یکی از برجستهترین هنرمندان نگارگری معاصر ایران است که با سبک منحصربهفرد خود تلفیقی از هنر سنتی ایرانی و نوآوریهای مدرن را ارائه داده است.
ایندیپندنت فارسی - رئیس پیشین فرهنگستان هنر به نقل همسر استاد محمود فرشچیان به کما رفتن این نگارگر شناخته شده را تکذیب و تاکید کرد که ایشان کاملا هوشیارند. بهمن نامورمطلق رئیس پیشین فرهنگستان هنر و رئیس سابق دانشگاه فرشچیان خبر بستری شدن و به کما رفتن محمود فرشچیان را تکذیب کرد و گفت: در گفتوگو با همسر استاد محمود فرشچیان، ایشان گفتند استاد به خاطر زمین خوردن به بیمارستان مراجعه کرده بودند که در مرکز پزشکی به بیماری ذاتالریه مبتلا شدند.
نامور مطلق به نقل از همسر استاد فرشچیان گفت که او اکنون در منزل بستری و به مداوا مشغول و در هوشیاری کامل است. پیش از این علی معرکنژاد، سخنگوی شهرداری اصفهان اعلام کرده بود محمود فرشچیان، نگارگر شناخته شده ایرانی به کما رفته و در یکی از بیمارستانهای آمریکا بستری است و حال عمومی وی وخیم است.
