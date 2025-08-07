Thursday, Aug 7, 2025

صفحه نخست » استاد محمود فرشچیان به کما رفت + تکذیبیه همسر استاد فرشچیان

farschian.jpgمنوتو - محمود فرشچیان، نگار‌گر برجسته به کما رفته و در بیمارستانی در آمریکا بستری شده است. شرایط جسمانی آقای فرشچیان، وخیم گزارش شده است.

محمود فرشچیان، متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ اصفهان، شاگرد عیسی بهادری و دانش آموخته هنرستان هنرهای زیبای اصفهان است.

ایشان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان نگارگری معاصر ایران است که با سبک منحصربه‌فرد خود تلفیقی از هنر سنتی ایرانی و نوآوری‌های مدرن را ارائه داده است.

تکمیلی:

ایندیپندنت فارسی - رئیس پیشین فرهنگستان هنر به نقل همسر استاد محمود فرشچیان به کما رفتن این نگارگر شناخته شده را تکذیب و تاکید کرد که ایشان کاملا هوشیارند. بهمن نامورمطلق رئیس پیشین فرهنگستان هنر و رئیس سابق دانشگاه فرشچیان خبر بستری شدن و به کما رفتن محمود فرشچیان را تکذیب کرد و گفت: در گفت‌وگو با همسر استاد محمود فرشچیان، ایشان گفتند استاد به خاطر زمین خوردن به بیمارستان مراجعه کرده بودند که در مرکز پزشکی به بیماری ذات‌الریه مبتلا شدند.

نامور مطلق به نقل از همسر استاد فرشچیان گفت که او اکنون در منزل بستری و به مداوا مشغول و در هوشیاری کامل است. پیش از این علی معرک‌نژاد، سخنگوی شهرداری اصفهان اعلام کرده بود محمود فرشچیان، نگارگر شناخته شده ایرانی به کما رفته و در یکی از بیمارستان‌های آمریکا بستری است و حال عمومی وی وخیم است.

:::

:::

مطلب قبلی...
arnz.jpg
علی آقا، مردی برای همه فصول ولایت استبداد
مطلب بعدی...
IMG_0059.jpeg
چند کلمه در باره توییت اخیر شاهزاده رضا پهلوی؛ ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
تصاویری که گلشیفته فراهانی پس از دوماه سکوت منتشر کرد
daily10.jpg
مردی که خود را پادشاه فعلی ایران می داند، شاهزاده بابک قاجار کیست
one1.jpg
بازدید فرح دیبا و رضا پهلوی از شرکت ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۹
oholic7.jpg
اتهام تجاوز علیه ستاره مراکشی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پس از دعوت زنی ناشناس به خانه
goftar28.jpg
سهراب پاکزاد (که بعد از انتشار ویدئو کنسرتش بازداشت شد) کیست؟
daily1-1.jpg
علی اکبر معین فر نخستین وزیر نفت ایران
goftar6.jpg
سعید کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جِم که بود و چرا کشته شد؟
oholic6.jpg
افشای حقیقت مرگ مریلین مونرو پس از ۶۰ سال از زبان پزشکی که او را کالبدشکافی کرد

از سایت های دیگر

خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
فیلم: با دی‌جی ایرانی کلاب‌های مشهور دنیا آشنا شوید
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
پلوپز تهدیگ درست کن ایرانی، با پست رایگان

پر بیننده ترین ها



daily.jpg
کاپیتان جهان ربیعی، نوه تیمسار امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی
daily5-1.jpg
رویا تیموریان به همراه همسر اول و دومش در آلمان
oholic6-1.jpg
نقاشی‌های هیتلر
goftar5.jpg
دیدار حامد بهداد با بهروز وثوقی در امریکا
gtv22.jpg
دلایلی که باعث کاهش میل به رابطه جنسی می‌شود؟
one16.jpg
الهه رضایی مجری برنامه کودک دهه ۶۰ در ۶۰ سالگی

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy