همزمان با افزایش شدید نارضایتی عمومی و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران آب و برق، یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار «آموزش مردم» برای تصفیه مجدد آب مصرفی شد
ایران اینترنشنال - بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پنجشنبه ۱۶ مرداد گفت: «ما نیاز به اصلاح فرهنگ مصرف داریم. باید به مردم آموزش داد که نمونه آن، استفاده از آب خاکستری یا تصفیه مجدد آب مصرفی است که از سالها پیش در برخی کشورها رایج بوده است.»
او افزود: «اگر در مدارس و خانهها آموزش لازم داده شود، حتی بچهها هم میفهمند که باید در مصرف آب دقت کنند. مردم هم وقتی احساس کنند که باید هزینه واقعی آب را بپردازند، الگوی مصرف خود را اصلاح خواهند کرد.»
عبداللهی در عین حال اذعان کرد «همهچیز به مردم برنمیگردد» و «مجموعهای از مشکلات ساختاری، فرهنگی و برنامهریزی در سطوح مختلف»، از جمله مصرف بالای بسیاری از نهادها، حفر چاههای غیرمجاز، نبود سرمایهگذاری کافی، ضعف وزارتخانهها و عدم نظارت دقیق مجلس، در به وجود آمدن بحران آب نقش داشتهاند.
در اظهارنظری دیگر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در دولت چهاردهم، اعلام کرد «اگر رعایت نکنیم»، چالش تامین آب در برخی مناطق ایران، از جمله تهران، ممکن است «خیلی خیلی بحرانی» شود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
رسانههای ایران ۱۲ مرداد گزارش دادند ذخایر آبی ۱۹ سد بزرگ و مهم کشور به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
۱۱ مرداد، محمد درویش، فعال محیط زیست، هشدار داد برای احیای منابع آب زیرزمینی کشور دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال زمان لازم است.
