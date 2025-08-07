Thursday, Aug 7, 2025

صفحه نخست » راهکار تحقیرآمیز نماینده مجلس برای حل بحران آب

water.jpgهم‌زمان با افزایش شدید نارضایتی عمومی و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران آب و برق، یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار «آموزش مردم» برای تصفیه مجدد آب مصرفی شد

ایران اینترنشنال - بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پنج‌شنبه ۱۶ مرداد گفت: «ما نیاز به اصلاح فرهنگ مصرف داریم. باید به مردم آموزش داد که نمونه آن، استفاده از آب خاکستری یا تصفیه مجدد آب مصرفی است که از سال‌ها پیش در برخی کشورها رایج بوده است.»

او افزود: «اگر در مدارس و خانه‌ها آموزش لازم داده شود، حتی بچه‌ها هم می‌فهمند که باید در مصرف آب دقت کنند. مردم هم وقتی احساس کنند که باید هزینه واقعی آب را بپردازند، الگوی مصرف خود را اصلاح خواهند کرد.»

عبداللهی در عین حال اذعان کرد «همه‌چیز به مردم برنمی‌گردد» و «مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، فرهنگی و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف»، از جمله مصرف بالای بسیاری از نهادها، حفر چاه‌های غیرمجاز، نبود سرمایه‌گذاری کافی، ضعف وزارتخانه‌ها و عدم نظارت دقیق مجلس، در به وجود آمدن بحران آب نقش داشته‌اند.

در اظهارنظری دیگر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در دولت چهاردهم، اعلام کرد «اگر رعایت نکنیم»، چالش تامین آب در برخی مناطق ایران، از جمله تهران، ممکن است «خیلی خیلی بحرانی» شود.

مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف فرامی‌خوانند که خود از حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بوده‌اند و اکنون تعطیلی استان‌های مختلف کشور را به‌عنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفته‌اند.

رسانه‌های ایران ۱۲ مرداد گزارش دادند ذخایر آبی ۱۹ سد بزرگ و مهم کشور به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

۱۱ مرداد، محمد درویش، فعال محیط‌ زیست، هشدار داد برای احیای منابع آب زیرزمینی کشور دست‌کم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال زمان لازم است.

مطلب قبلی...
hastei.jpg
ساخت‌وساز مرموز در مرکز زیرزمینی "کلنگ گزلا" در نزدیکی نطنز
مطلب بعدی...
arnz.jpg
علی آقا، مردی برای همه فصول ولایت استبداد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
تصاویری که گلشیفته فراهانی پس از دوماه سکوت منتشر کرد
daily10.jpg
مردی که خود را پادشاه فعلی ایران می داند، شاهزاده بابک قاجار کیست
one1.jpg
بازدید فرح دیبا و رضا پهلوی از شرکت ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۹
oholic7.jpg
اتهام تجاوز علیه ستاره مراکشی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پس از دعوت زنی ناشناس به خانه
goftar28.jpg
سهراب پاکزاد (که بعد از انتشار ویدئو کنسرتش بازداشت شد) کیست؟
daily1-1.jpg
علی اکبر معین فر نخستین وزیر نفت ایران
goftar6.jpg
سعید کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جِم که بود و چرا کشته شد؟
oholic6.jpg
افشای حقیقت مرگ مریلین مونرو پس از ۶۰ سال از زبان پزشکی که او را کالبدشکافی کرد

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در کانادا
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب

پر بیننده ترین ها



daily.jpg
کاپیتان جهان ربیعی، نوه تیمسار امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی
daily5-1.jpg
رویا تیموریان به همراه همسر اول و دومش در آلمان
oholic6-1.jpg
نقاشی‌های هیتلر
goftar5.jpg
دیدار حامد بهداد با بهروز وثوقی در امریکا
gtv22.jpg
دلایلی که باعث کاهش میل به رابطه جنسی می‌شود؟
one16.jpg
الهه رضایی مجری برنامه کودک دهه ۶۰ در ۶۰ سالگی

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy