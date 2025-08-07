چند روز پیش آگهی فروش یک منبع آب مازاد بر نیازم را در سایت دیوار قرار دادم، در کمتر از چند ساعت به قیمت مناسب بفروش رفت، همه متقاضیان خرید جزء مصرف کنندگان شمالی و از قطعی روزانه آب شاکی بودند، معضل کمبود آب شرب و کشاورزی در گیلان نیز رو به فزونی است. از ماه پیش آب شرب منطقه وسیع سراوان گیلان و برخی مناطق دیگر جیره بندی شده است.