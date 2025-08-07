Thursday, Aug 7, 2025

صفحه نخست » افشای علت بحران آب در گیلان با وجود بارندگی فراوان

aaab.jpgکمبود آب در گیلان با دو متر بارش سالانه
>
علیرضا مکرمی
>

چند روز پیش آگهی فروش یک منبع آب مازاد بر نیازم را در سایت دیوار قرار دادم، در کمتر از چند ساعت به قیمت مناسب بفروش رفت، همه متقاضیان خرید جزء مصرف کنندگان شمالی و از قطعی روزانه آب شاکی بودند، معضل کمبود آب شرب و کشاورزی در گیلان نیز رو به فزونی است. از ماه پیش آب شرب منطقه وسیع سراوان گیلان و برخی مناطق دیگر جیره بندی شده است.
فیلم زیر به درستی مشکل آب گیلان را ریشه یابی کرده است:
***
