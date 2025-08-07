دوستان از من می پرسند: «تو که همیشه، طرحی هنوز مطرح نشده، و جوهرش خشک نشده، دست به قلم می شوی و اگر انتقادی در باره ی آن داشته باشی آن را بلافاصله می نویسی، چطو شده این چند روزه بعد از انتشار توییت شاهزاده و جنگ و جدال های بعد از آن چیزی ننوشته ای و ساکت و صامت مانده ای؟ نکنه از این که شاهزاده گفته اند که: «...در کنار همه کسانی که به رهبری، اصول و چشمانداز من باور دارند و از آن حمایت میکنند، ایستادهام. به کسانی که چنین باوری ندارند نیز توصیه میکنم فردی را بیابند که دیدگاههایشان را نمایندگی میکند و از او حمایت کنند...» ترس برت داشته و ترجیح داده ای سکوت کنی؟»
به قول دکتر سرکار استوار، والله چه عرض کنم! من که کلی از اجلاس مونیخ تعریف و تمجید کردم و این اجلاس را یکی از کارهای خوب و موفق علیه جمهوری نکبت اسلامی نامیدم.
ولی راستش بعد از توییت شاهزاده کمی ترسیده ام که نکند ایشان حرف ها و نقدهای مرا توهین به شخصیت خودشان تصور کنند که چنین مباد، چون ایشان تنها کسی هستند که در اپوزیسیون می توانند محور مردم مخالف حکومت قرار بگیرند و تصور توهین به ایشان در ذهن من نمی گنجد. کاره ای هم نیستم که بتوانم خودم آستین بالا بزنم و کاری را که دوست دارم بکنم و شاهزاده را رها کنم. کسی را هم نمی شناسم که دیدگاه مرا نمایندگی کند.
من تصورم از «مشاور» و «منتقد» کسانی مثل مشاوران و منتقدان روسای جمهور امریکا و نخست وزیر اسراییل و صدر اعظم آلمان است که حرف هایشان هر چند تند به نظر می آید و با شخصیتی که از او انتقاد می کنند یا به او مشاوره می دهند انگار دارند جنگ و دعوا می کنند ولی در نهایت آن چه در گفتارشان درست باشد به کار گرفته می شود و هیچ کدام از این شخصیت ها نمی گویند که «این مشاور فکر می کند من خودم این چیزها را بلد نیستم و این دارد به شعور من توهین می کند».
خاصه آن که منتقد بی جیره مواجبی مثل من که نه سر پیاز هستم و نه ته پیاز، تقریبا ۹۹ درصد انتقادها و توصیه هایی که به شاهزاده کرده و حتی یک دستت درد نکند از جانب ایشان نشنیده درست بوده و آن هم انتقاد به موقع و در وقت صحیح نه مثل کسانی که حرف نمی زنند حرف نمی زنند اتفاق که می افتد می گویند ما گفته بودیم که این طور می شود و آن طور نمی شود و من چقدر از این فرصت طلبان متنفرم. اگر حرفی داری موقعی بزن که آن حرف اثری داشته باشد و دردی را درمان کند نه بعد از این که سبو شکست و پیمانه ریخت....
باری قصد ایجاد آشوب ندارم. باز تکرار می کنم شاهزاده برای من یک شخصیت محوری هستند که باید دور ایشان جمع شویم. هیچکس دیگر ارزش معنوی ایشان را ندارد. باز تکرار می کنم من شخصا حاضرم در صورت لزوم مثل یک سرباز پشت ایشان (ایشان یعنی خودِ ایشان و نه مشاوران شان) قرار بگیرم. امیدوار هستم ایشان خودشان را به مشاوران شان حتی اگر فرشته ی آسمانی باشند «گره نزنند». ببینند سرنوشت مشاوران قبلی شان چه شد و فکر کنند شاید مشاوران فعلی شان هم به سرنوشت آن ها دچار شوند. هر قدر گوش کردن به توصیه های مشاور کار درستی ست، گره زدن خود به مشاور اشتباه محض است.
در مورد «توهین به شخصیت» در فیلم های امریکایی دیده ایم که وکیل از یک طرف، دادستان از یک طرف، در دفتر قاضی، یک در میان حرف می زنند و قاضی فقط گوش می دهد و فکر نمی کند همه چیز را می داند، بعد که حرف ها را قشنگ شنید می گوید تمام! مثلا وکیل راست می گوید! این توهین به شخصیت قاضی نیست.
حالا در این حیص و بیص دیدم آقای عالی پیام، که شاعر روشن بین و خوبی هستند، جایگاه شاعری خودشان را با کسی که می تواند «کنگره ی جمهوری خواهان ملی» برگزار کند و آن را به «کنگره ی ملی» ارتقا دهد تاخت زده اند و می خواهند با جمع کردن چند نفر به دور هم مثلا با اجلاس شاهزاده مقابله کند. درست مثل برنامه ی استعداد یابی درجه سه ای که توسط چند داور درجه سه که کمتر کسی آن ها را می شناخت اجرا می شد، برای مقابله و رقابت با آکادمی خانم گوگوش و جناب استاد هومن خلعتبری. حالا ببینید آقای عالی پیام چطور شکست خواهد خورد و به سر کار شعر و شاعری اش باز خواهد گشت، چون دو دو تا همیشه چهار تا می شود و این نیاز به دانش ندارد بلکه آدم باید بینش داشته باشد. جریان آقای هالو هنوز شروع به کار نکرده آقای شعله سعدی را از جمع خود بیرون کرده اند.
باری همین دیگه. اجلاس مونیخ عالی بود. دفترچه ای که نوفدی منتشر کرده خوب است ولی به درد امروز ما که در حال جنگ با حکومت نکبت هستیم نمی خورَد. مشکلات امروز شاهزاده با مشکلات زمان اجلاس جورج تاون خیلی فرق می کند و قابل تحمل و تصحیح است. آن جا، زمانی که من بلافاصله وکالت ام را که جزو اولین وکالت دهنده ها بودم از شاهزاده پس گرفتم موضوع تمامیت ارضی و حضور مهتدی و امثال این ها مطرح بود. مشکلات فعلیِ جمع شاهزاده اصلا با آن مشکل قابل مقایسه نیست و ایشاللا در طول زمان خود به خود درست می شود. با آرزوی موفقیت شاهزاده که موفقیت ملت ایران خواهد بود.
عباس عبدی: باختند، بدجوری هم باختند