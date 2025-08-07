دوستان از من می پرسند: «تو که همیشه، طرحی هنوز مطرح نشده، و جوهرش خشک نشده، دست به قلم می شوی و اگر انتقادی در باره ی آن داشته باشی آن را بلافاصله می نویسی، چطو شده این چند روزه بعد از انتشار توییت شاهزاده و جنگ و جدال های بعد از آن چیزی ننوشته ای و ساکت و صامت مانده ای؟ نکنه از این که شاهزاده گفته اند که: «...در کنار همه کسانی که به رهبری، اصول و چشم‌انداز من باور دارند و از آن حمایت می‌کنند، ایستاده‌ام. به کسانی که چنین باوری ندارند نیز توصیه می‌کنم فردی را بیابند که دیدگاه‌های‌شان را نمایندگی می‌کند و از او حمایت کنند...» ترس برت داشته و ترجیح داده ای سکوت کنی؟»

به قول دکتر سرکار استوار، والله چه عرض کنم! من که کلی از اجلاس مونیخ تعریف و تمجید کردم و این اجلاس را یکی از کارهای خوب و موفق علیه جمهوری نکبت اسلامی نامیدم.

ولی راستش بعد از توییت شاهزاده کمی ترسیده ام که نکند ایشان حرف ها و نقدهای مرا توهین به شخصیت خودشان تصور کنند که چنین مباد، چون ایشان تنها کسی هستند که در اپوزیسیون می توانند محور مردم مخالف حکومت قرار بگیرند و تصور توهین به ایشان در ذهن من نمی گنجد. کاره ای هم نیستم که بتوانم خودم آستین بالا بزنم و کاری را که دوست دارم بکنم و شاهزاده را رها کنم. کسی را هم نمی شناسم که دیدگاه مرا نمایندگی کند.

من تصورم از «مشاور» و «منتقد» کسانی مثل مشاوران و منتقدان روسای جمهور امریکا و نخست وزیر اسراییل و صدر اعظم آلمان است که حرف هایشان هر چند تند به نظر می آید و با شخصیتی که از او انتقاد می کنند یا به او مشاوره می دهند انگار دارند جنگ و دعوا می کنند ولی در نهایت آن چه در گفتارشان درست باشد به کار گرفته می شود و هیچ کدام از این شخصیت ها نمی گویند که «این مشاور فکر می کند من خودم این چیزها را بلد نیستم و این دارد به شعور من توهین می کند».

خاصه آن که منتقد بی جیره مواجبی مثل من که نه سر پیاز هستم و نه ته پیاز، تقریبا ۹۹ درصد انتقادها و توصیه هایی که به شاهزاده کرده و حتی یک دستت درد نکند از جانب ایشان نشنیده درست بوده و آن هم انتقاد به موقع و در وقت صحیح نه مثل کسانی که حرف نمی زنند حرف نمی زنند اتفاق که می افتد می گویند ما گفته بودیم که این طور می شود و آن طور نمی شود و من چقدر از این فرصت طلبان متنفرم. اگر حرفی داری موقعی بزن که آن حرف اثری داشته باشد و دردی را درمان کند نه بعد از این که سبو شکست و پیمانه ریخت....