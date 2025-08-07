Thursday, Aug 7, 2025

صفحه نخست » نامه چندش آور صدیقی به رهبر پس از پذیرش استعفا از امامت جمعه تهران

sedighi.jpgامیروظیفه شناس

در نامه کوتاه کاظم صدیقی ۱۷ مورد مدح حاکمان وجود دارد:...

خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه

مردى از اصحاب به آن حضرت پاسخ داد و در سخن خود بر او درود فرستاد و گفت كه سخن او را شنيده و فرمانبردار اوست.

حضرت علی(ع) فرمود:

...آنسان كه با جباران سخن مى گويند، با من سخن مگوييد... به چاپلوسى و تملق با من صحبت نكنيد... نمی‌خواهم كه مرا بزرگ انگاريد...

پینوشت: بنظر من بزرگ ترین عامل که باعث وخامت اوضاع کشور شد همین چاپلوسی هاست...از سال ۸۴ و بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد که هنری بجز چاپلوسی نداشت کشور در مسیر تخریب قرار گرفت..بسرعت نظام بروکراسی که باید کشور را اداره و نگهداری کند وارد فضای دروغ و ریا و چاپلوسی شد.و شوربختانه با استقبال بینظیری از حاکمیت هم روبرو شد..مدام از طرف نمایندگان هسته سخت قدرت میشنیدیم که اکنون نفس راحتی میکشند و میتوانند شب را راحت بخوابند چون دیگر کسی نقد قدرت نمیکرد بلکه همه چاپلوسی میکردند و البته در دلشان به این همه ساده لوحی صاحبان قدرت میخندیدند...

حکومت به زیردستان آموخت که میتوانند هر تخلفی مرتکب شوند،ه ر دروغی بگویند، هر پول و اموال عمومی را چپاول کنند ،حتی کلا قوانین خود حکومت را نادیده بگیرند،به اندک افراد سالم باقی مانده در بدنه بروکراسی که گفتم باید کشور را اداره و حفاظت کند تهمت های ناروا بزنند و سعی کنند آنها را فراری دهند و کلا هرگونه رذالتی که بخود بخواهند داشته باشند فقط به یک شرط اینکه مدح قدرت کنند!


انصافا برای افراد پلید و فاسد مداحی بالادستی را کردن کار دشواریست؟


نه تنها دشوار نیست بلکه لذت بخش هم هست..آنها هر روز روشی جدید برای چاپلوسی پیدا میکنند و با عباراتی اغراق آمیز تر از قبل دل دوست داران مداحی را میربایند که ربودند البته مثل همه افراد پلید وقتی به اندازه کافی چریدند و بردند و خوردند ممکن است دست صاحبان خود را گاز بگیرند که گرفتند..بله ذات چنین افرادی اصلا ناشناخته نیست...با این رفتار کشور را ویران کردند...امیدها را نابود کردند خلاصه اینکه کاری کردند مردم عزیز و مظلوم کشورمان درحالیکه بر روی گنج خوابیده اند فقیرانه زندگی کنند و هر روز زجر بکشند و همزمان کشور عزیزمان هم در خطری بزرگ قرار گیرد..


در این باره میتوان تا بینهایت سخن گفت ولی بنظرم وقت آن است که به تنهایی حرف نزنیم بلکه همه دلسوزان باقی مانده کشور که کم هم نیستند باید سکوت خود را بشکنند و بدون تعارف و در لفافه سخن گفتن ،فریاد بزنند تا بلکه اگر اندک شانسی باقی مانده بتوان از این اشتیاق عجیب برای نابودی همه چیز جلوگیری کرد.بخصوص از بزرگان اصلاح طلب انتظار دارم این روزها سکوت نکنند...آیندگان درباره تک تک ما قضاوت خواهند کرد..

نامه صدیقی به خامنه ای


بسم الله الرحمن الرحیم


محضر مبارک رهبر بی‌بدیل حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای دام ظله العالی،


سلام علیکم و رحمهًْ‌الله.


از اینکه با دید الهی خطاپوش خود از قطره ناچیزی تفقد کریمانه فرمودید الحمدلله. اماما در برابر عظمت اخلاقی و تربیتی نایب امام زمانم سر تعظیم فرود می‌آورم. نوازش دل‌انگیز در قالب چند کلمه نورانی را امضاء کارنامه هفده ساله تلقی می‌کنم بفضل الله و منه، و دلم آرام و ضمیرم امیدوار می‌شود. مقطع علمداریم در عرصه نماز جمعه از جانب نائب الحجه(عج) را شرف دنیا و ذخیره آخرت محسوب می‌دارم و مفتخرم که هیچ‌گاه در میدان خدمت به نظام مقدس تحت لوای ولایت، غایب نبوده‌ام و دعای زاکی امام زمان روحی فداه و نایب شایسته آنحضرت را در ثبات قدم می‌طلبم.


سرباز جامانده از شهیدان


کاظم صدیقی

