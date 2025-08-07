Thursday, Aug 7, 2025

صفحه نخست » نگاه اسرائیل به ایران، متفاوت از آن چیزی‌ست که می‌پندارید

kp.jpgیدالله کریمی پور (تحلیلگر و عضو پیشین هیات تحریریه روزنامه حکومتی کیهان)

دولت اسرائيل جزو معدود و شاید تنها کشوری باشد که دارای استراتژی بلندمدت داینامیک 50 ساله است. این دولت به رغم توانمندی همه جانبه و برتری بارز کنونی نسبت به همسایگان در فضاهای پیرامونی، از رشد روزافزون سه پدیده نامیمون در فضاهای پیرامونیش باخبر است:

۱- رشد فزاینده ملت-دولت های متمایل به تعیین حق سرنوشت سیاسی فلسطینی ها و ایضا تکوین دولت مستقل فلسطینی؛


۲- افزایش قدرت همه جانبه ملت-دولت های عرب پیرامونی که از دیدگاه جغرافیایی محاصره اش کرده اند؛


۳- افزایش احتمال دشمنانش در فضای پیرامونی.

براین اساس در استراتژی بلند مدت این دولت، جلب متحدین قبراق، بزرگ و شکوفایی همانند چین، هند و ایران در کانون توجه قرار دارد.


در این ارتباط تا جایی که به ایران بر می گردد، تغییر رژیم و یا تغییر دیدگاه حکومت در ایران، کانونی است. چرا؟!

۱- احیای پیمان پیرامونی
تا پیش از انقلاب اسلامی ۵۷، شاهنشاهی ایران متحد غیر رسمی اسرائیل در منطقه بود. این ائتلاف غیر رسمی که ترکیه و اتیوپی نیز در آن حضور داشتند پیمان پیرامونی اطلاق می شد. اسرائیل به خوبی می داند که جمهوری اسلامی دشمن سرسخت او است. ولی می پندارد این دشمنی،نه یک دشمنی ملت به ملت، که دشمنی رژیم به رژیم باشد؛

۲-ایران سکولار
اسرائیل در پی تحقق سناریویی است که نتیجه اش ایرانی دموکراتیک، سکولار و غربگرا و همزمان متحدی طبیعی و سرسخت برای این دولت در منطقه باشد؛

۳- ائتلاف در برابر اعراب
ایران، ترکیه و اسراییل، بین ۱۶ ملت تشکیل دهنده خاورمیانه و در مجموع ۲۲ کشور هسته جهان اسلام، تنها ۳ ملت‌ غیر عرب‌ منطقه اند. اسراییل ممکن است بدین نتیجه رسیده باشد که اتحادی استراتژیک با ایران غیر عربی، می تواند به آن در برابر ائتلاف اعراب در آینده کمک کند.


نتیجه
اسرائیل شاید به جای تمرکز بر تهدیدات کوتاه مدت، در پی تحقق استراتژی های بلندمدت برای شکل دهی به نظم منطقه ای جدید باشد. در چنین سناریویی، ایران دیگر نه تنها دشمنی ابدی نخواهد بود، سهل است که متحدی بالقوه است. چنان که اسراییل با چنین دیدگاهی توانسته، دروزی ها را در فضای‌ خارج نزدیک خود به دوست و بلکه متحد تبدیل کند.


کوتاه ان که برای فهم خوب و پنهان سیاست خارجی اسراییل، باید فراتر از تهدیدات روزمره، به تاریخ و جاه طلبی های استراتژیک بلند مدت آن نیز تمرکز کرد.

مطلب قبلی...
mnk.jpg
سوسیال دموکراتی که فهمیده نشد
مطلب بعدی...
hastei.jpg
ساخت‌وساز مرموز در مرکز زیرزمینی "کلنگ گزلا" در نزدیکی نطنز

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7.jpg
تصاویری که گلشیفته فراهانی پس از دوماه سکوت منتشر کرد
daily10.jpg
مردی که خود را پادشاه فعلی ایران می داند، شاهزاده بابک قاجار کیست
one1.jpg
بازدید فرح دیبا و رضا پهلوی از شرکت ایران ناسیونال در سال ۱۳۴۹
oholic7.jpg
اتهام تجاوز علیه ستاره مراکشی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پس از دعوت زنی ناشناس به خانه
goftar28.jpg
سهراب پاکزاد (که بعد از انتشار ویدئو کنسرتش بازداشت شد) کیست؟
daily1-1.jpg
علی اکبر معین فر نخستین وزیر نفت ایران
goftar6.jpg
سعید کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جِم که بود و چرا کشته شد؟
oholic6.jpg
افشای حقیقت مرگ مریلین مونرو پس از ۶۰ سال از زبان پزشکی که او را کالبدشکافی کرد

از سایت های دیگر

حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد
تنها راه انقلابی جدید در ایران از دید نشریه لیبراسیون
خمیردندان روی جوش صورت؛ آری یا خیر؟

پر بیننده ترین ها



daily.jpg
کاپیتان جهان ربیعی، نوه تیمسار امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی
daily5-1.jpg
رویا تیموریان به همراه همسر اول و دومش در آلمان
oholic6-1.jpg
نقاشی‌های هیتلر
goftar5.jpg
دیدار حامد بهداد با بهروز وثوقی در امریکا
gtv22.jpg
دلایلی که باعث کاهش میل به رابطه جنسی می‌شود؟
one16.jpg
الهه رضایی مجری برنامه کودک دهه ۶۰ در ۶۰ سالگی

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy