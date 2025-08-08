در این یادداشت تلاش می‌شود نگاهی انتقادی، صادقانه و سازنده به وضعیت فعلی جریان جمهوری‌خواهی در میان نیروهای اپوزیسیون انداخته شود، به این امید که این جریان بتواند نقشی مؤثرتر در فرایند گذار و ساختن فردای ایران ایفا کند.

۱. تعریف سلبی، بدون محتوای اثباتی

بسیاری از گروه‌های جمهوری‌خواه هویت خود را صرفاً بر نفی پادشاهی تعریف کرده‌اند و تاکنون روایت ایجابی و منسجمی از دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و چشم‌انداز خود نسبت به آینده ایران ارائه نداده‌اند. نه ساختار روشن دارند، نه سخنگویانی که مردم با آنها ارتباط بگیرند. همین خلأ، سبب گم‌شدگی این جریان در میان افکار عمومی شده است. مردم نه آنها را می‌شناسند و نه تصوری از آنچه برای آینده ایران در سر دارند، می‌دانند.

۲. دموکراسی، نه شکل حکومت

شکل حکومت آینده باید در رفراندومی آزاد و عمومی تعیین شود. تا آن زمان، آنچه باید در اولویت قرار گیرد، ماهیت دموکراتیک و مردمی حکومت آینده و نه اسم آن است. نام‌ها الزاما با خود دموکراسی نمی‌آورد چه "جمهوری" (چون سوریه و مصر) و چه "پادشاهی" (چون عربستان و اردن).

در این مقطع، تمام گروه‌های اپوزیسیون، فارغ از شکل مورد نظرشان برای نظام آینده، باید نیروهای خود را برای تحقق گذار از جمهوری اسلامی متمرکز کنند.

۳. فقدان شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی

یکی از آسیب‌های جدی در برخی بخش‌های جریان جمهوری‌خواهی، وجود ساختارهای غیرپویا، بسته و فاقد شایسته‌سالاری است. حلقه‌های مدیریتی کلسیفیه‌شده‌ای وجود دارند که نه به جوانان راه می‌دهند و نه پذیرای افراد توانمند خارج از حلقه خودی‌ هستند.

اگر هدف، گذار از سیستمی است که در آن قدرت به‌طور خانوادگی و رانتی در گردش است، نخست باید نشانه‌های مشابه آن را از درون خود زدود. هنوز که نه حکومتی در کار است و نه قدرتی، اما در برخی حلقه‌های جمهوری‌خواهی رانت و رابطه حرف اول را می‌زند.