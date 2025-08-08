کتابچه مدیریت اضطراری دوران گذار، که در قالب «پروژه شکوفایی ایران» تحت نظارت شاهزاده رضا پهلوی و توسط «اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران» (نوفدی) منتشر شده است، سندی استراتژیک و آینده‌نگرانه است. این سند که به صورت پیش‌نویس «کاغذ سفید» در ۱۶۸ صفحه تدوین شده و برای دریافت پیشنهادات صاحبنظران در اختیار همگان قرار گرفته، با هدف برنامه‌ریزی برای مدیریت دوره‌ای حساس پس از فروپاشی جمهوری اسلامی طراحی شده است. تمرکز این کتابچه بر بازه زمانی ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از تغییر رژیم است و چارچوبی را برای جلوگیری از هرج‌ومرج، تأمین ثبات، و ایجاد بستری برای انتقال دموکراتیک قدرت ارائه می‌دهد. در این مقاله، ضمن بررسی اجمتلی نقاط قوت و یا ضعف این سند، به پیام‌های روشن و نقش آن در ایجاد امید و اطمینان در میان مردم ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه پروژه شکوفایی ایران

در مقدمه پروژه شکوفایی ایران آمده است:

«پروژه شکوفایی ایران، یک برنامه دقیق، اجرایی و مبتنی بر توصیه‌های کارشناسی است که توسط متخصصان برجسته داخل و خارج از کشور، با شناختی عمیق و تجربه‌ای مستقیم ارائه شده است. این پروژه با هدف تثبیت و بازسازی کشور پس از فروپاشی جمهوری اسلامی طراحی شده و می‌کوشد مردم ایران، ایرانی‌های مقیم خارج از کشور و جامعه بین‌المللی را با تصویر و تحقق ظرفیت کامل یک ایران آزاد و شکوفا آشنا کند.»

این پروژه بر دو بخش اصلی تمرکز دارد که با جزئیات قابل‌توجهی تشریح شده‌اند:

ثبات‌بخشی بنیادین:

شامل حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

احیای صنعتی:

انرژی و منابع، تولید و خدمات.

این ساختار نشان‌دهنده نگاهی جامع و عمل‌گرایانه به بازسازی ایران پس از یک دگرگونی بزرگ است و تلاش دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌ای روشن و اطمینان بخش را برای کشور رقم بزند.

نقاط قوت کتابچه