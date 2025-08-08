با این حال، ایران‌اینترنشنال در بسیاری از موضوعات از جمله سرکوب بهائیان، آزار یهودیان و یادآوری مظلومیت قربانیان رژیم عملکردی مسئولانه داشته و در واقع سنگ تمام گذاشته است. البته ابعاد اطلاعاتی امنیتی این ماجرا اما بسیار گسترده است؛ چرا که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از ابتدا علاقه‌ای به دیده‌شدن تحلیلگران جبهه پادشاهی‌خواهان نداشته و ندارند. در همین راستا، سایبری‌های ناشناس و شبه‌کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز بخشی از عملیات برون‌مرزی نهادهای جاسوسی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. با وجود همه فشارها، ایران‌اینترنشنال همواره تریبونی فعال و پایدار برای تحلیلگران متخصص در جبهه پادشاهی خواهان فراهم کرده است؛ از جمله امیر طاهری، عرفان قانعی‌فرد، امیر حمیدی و دیگرانی که با دانش و نگاه حرفه‌ای به تحلیل تحولات می‌پردازند.

حدود شش تا نه ماه پیش، زمانی که یک تحلیلگر یا متخصص از جبهه پادشاهی‌خواهان در برنامه‌ای از ایران‌اینترنشنال حضور می‌یافت، گروهی از سایبری‌های حکومتی با نقاب ملی‌گرایی و به شکلی بی‌شرمانه با توهین، تمسخر و برچسب‌زنی وارد میدان می‌شدند. این افراد به‌نادرست ادعا می‌کردند که باور به شاهزاده پهلوی به‌معنای بایکوت ایران‌اینترنشنال است و در عوض، تبلیغ رسانه‌ای دیگر را می‌کردند؛ رسانه‌ای که پیش‌تر به گروه‌های تروریستی قومی مانند کومله و دمکرات در عراق، جریانات مذهبی رادیکال یا اصلاح‌طلبان حکومتی نزدیک به باند خاتمی و رفسنجانی تریبون داده بود، و سپس نیز از نام پهلوی در بازار رسانه‌ای استفاده کرد.

تهدید خبرنگاران و خانواده‌های آنان در کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد، ترکیه، کانادا و بلژیک، نشانه‌ای روشن از گسترش عملیات اطلاعاتی، امنیتی و روانی فرامرزی جمهوری اسلامی است. این اقدامات معمولاً توسط مأموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی قدس در پوشش سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند. تهدید به مرگ، فشار برای ترک همکاری، حمله فیزیکی و ترور شخصیتی تنها بخشی از این روش‌هاست. در ماه‌های اخیر، اتهام‌زنی به جاسوسی نیز به ابزاری تازه برای جنگ ترکیبی بدل شده است؛ جنگی با هدف تخریب امنیت روانی مخالفان و حذف تدریجی و نرم آن‌ها از صحنه رسانه‌ای. اما واقعیت این است که هیچ خبرنگار، نویسنده یا مترجمی، نه تخصص فنی جاسوسی دارد و نه در چنین چارچوبی قابل تعریف است

نسبت‌دادن اتهام جاسوسی برای اسرائیل به تحلیلگران و خبرنگاران، پیش از آن‌که رویکردی حقوقی یا امنیتی باشد، کارکردی تبلیغاتی دارد. هدف از این نسبت‌ها، آماده‌سازی افکار عمومی و نهادهای امنیتی برای اقدامات غیرقانونی چون آدم‌ربایی، ترور یا حذف فیزیکی افراد است. این روش‌ها سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد و از دهه‌ها پیش در چارچوب فتواهای مذهبی برای توجیه ترور مخالفان مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ امروزه نیز همان پروژه، با ظاهری مدرن و در قالب روایت‌های امنیتی تکرار می‌شود

در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر میان ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که از نظر استراتژیک، چیزی برای عرضه ندارد. ضعف، ناتوانی و سردرگمی کامل حاکم بود، اما در داخل کشور همچنان سرکوب، شکنجه و اعدام به‌عنوان سیاست روزمره پیگیری می‌شود. در چنین شرایطی، ایران‌اینترنشنال نه‌تنها یک شبکه خبری موفق و مؤثر است، بلکه از نگاه جمهوری اسلامی، بخشی از جنگ دشمن فرضی تلقی می‌شود. رژیم حتی اقدامات خود علیه این رسانه را در چارچوب «پدافند غیرعامل رسانه‌ای» طبقه‌بندی کرده و از برخی افراد نزدیک به نظام، که گاه در نقش اصلاح‌طلب یا تحلیلگر ظاهر می‌شوند، برای مشروع‌سازی این اقدامات استفاده می‌کند. جالب آن‌که خود رژیم نیز بارها از ایران‌اینترنشنال - به‌ویژه در قالب منابع ناشناس یا منابعی که نخواستند نامشان فاش شود- برای اجرای عملیات روانی یا جهت‌دهی افکار عمومی بهره‌برداری کرده است

در این میان، درخواست اخیر ایران‌اینترنشنال از سازمان ملل متحد اقدامی مهم و هوشمندانه برای بین‌المللی‌کردن تهدیدات جمهوری اسلامی است. این رویکرد، علاوه بر افشای عملیات سایه رژیم، می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای دیپلماتیک و حقوقی مؤثری علیه حکومت تهران باشد. مسیری قانونی برای مقابله با پروژه‌های اطلاعاتی و تروریستی جمهوری اسلامی در سطح جهانی

در نهایت باید گفت که تهدید خبرنگاران ایران‌اینترنشنال - که اغلب چهره‌ها و دوستانی محترم، حرفه‌ای و دوست‌داشتنی هستند - بخشی از دکترین فعال اطلاعاتی رژیم برای مقابله با موج افشاگری‌ها و جنگ رسانه‌ای گسترده علیه نظام است. با این حال، این تهدیدهای شرورانه نه‌تنها موجب عقب‌نشینی رسانه نشده، بلکه باعث افزایش مخاطبان، اعتباریابی بیشتر و حضور مستمر تحلیلگران متخصص شده است؛ کسانی که با مردم ایران رابطه‌ای زنده، آگاهانه و پویا برقرار کرده‌اند و همچنان به تحلیل واقع‌بینانه و صریح ادامه می‌دهند

این روند نشان می‌دهد که هرچقدر رژیم بر تهدید و ارعاب بیفزاید، حقیقت آشکارتر و اراده ایران اینترنشنال برای ایستادگی و روشنگری نیرومندتر خواهد شد. ایران‌اینترنشنال در ادامه مسیر، قوی‌تر از همیشه ظاهر خواهد شد. چرا که به‌مرور، غبارها فرو می‌نشینند، پرده‌ها کنار می‌روند و حقیقت، درخشان‌تر از همیشه، خود را نشان خواهد داد