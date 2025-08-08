حدود شش تا نه ماه پیش، زمانی که یک تحلیلگر یا متخصص از جبهه پادشاهیخواهان در برنامهای از ایراناینترنشنال حضور مییافت، گروهی از سایبریهای حکومتی با نقاب ملیگرایی و به شکلی بیشرمانه با توهین، تمسخر و برچسبزنی وارد میدان میشدند. این افراد بهنادرست ادعا میکردند که باور به شاهزاده پهلوی بهمعنای بایکوت ایراناینترنشنال است و در عوض، تبلیغ رسانهای دیگر را میکردند؛ رسانهای که پیشتر به گروههای تروریستی قومی مانند کومله و دمکرات در عراق، جریانات مذهبی رادیکال یا اصلاحطلبان حکومتی نزدیک به باند خاتمی و رفسنجانی تریبون داده بود، و سپس نیز از نام پهلوی در بازار رسانهای استفاده کرد.
با این حال، ایراناینترنشنال در بسیاری از موضوعات از جمله سرکوب بهائیان، آزار یهودیان و یادآوری مظلومیت قربانیان رژیم عملکردی مسئولانه داشته و در واقع سنگ تمام گذاشته است. البته ابعاد اطلاعاتی امنیتی این ماجرا اما بسیار گسترده است؛ چرا که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از ابتدا علاقهای به دیدهشدن تحلیلگران جبهه پادشاهیخواهان نداشته و ندارند. در همین راستا، سایبریهای ناشناس و شبهکاربران شبکههای اجتماعی نیز بخشی از عملیات برونمرزی نهادهای جاسوسی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شمار میآیند. با وجود همه فشارها، ایراناینترنشنال همواره تریبونی فعال و پایدار برای تحلیلگران متخصص در جبهه پادشاهی خواهان فراهم کرده است؛ از جمله امیر طاهری، عرفان قانعیفرد، امیر حمیدی و دیگرانی که با دانش و نگاه حرفهای به تحلیل تحولات میپردازند.
تهدید خبرنگاران و خانوادههای آنان در کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد، ترکیه، کانادا و بلژیک، نشانهای روشن از گسترش عملیات اطلاعاتی، امنیتی و روانی فرامرزی جمهوری اسلامی است. این اقدامات معمولاً توسط مأموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی قدس در پوشش سفارتخانههای جمهوری اسلامی صورت میگیرند. تهدید به مرگ، فشار برای ترک همکاری، حمله فیزیکی و ترور شخصیتی تنها بخشی از این روشهاست. در ماههای اخیر، اتهامزنی به جاسوسی نیز به ابزاری تازه برای جنگ ترکیبی بدل شده است؛ جنگی با هدف تخریب امنیت روانی مخالفان و حذف تدریجی و نرم آنها از صحنه رسانهای. اما واقعیت این است که هیچ خبرنگار، نویسنده یا مترجمی، نه تخصص فنی جاسوسی دارد و نه در چنین چارچوبی قابل تعریف است
نسبتدادن اتهام جاسوسی برای اسرائیل به تحلیلگران و خبرنگاران، پیش از آنکه رویکردی حقوقی یا امنیتی باشد، کارکردی تبلیغاتی دارد. هدف از این نسبتها، آمادهسازی افکار عمومی و نهادهای امنیتی برای اقدامات غیرقانونی چون آدمربایی، ترور یا حذف فیزیکی افراد است. این روشها سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارد و از دههها پیش در چارچوب فتواهای مذهبی برای توجیه ترور مخالفان مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ امروزه نیز همان پروژه، با ظاهری مدرن و در قالب روایتهای امنیتی تکرار میشود
در جریان جنگ دوازدهروزه اخیر میان ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که از نظر استراتژیک، چیزی برای عرضه ندارد. ضعف، ناتوانی و سردرگمی کامل حاکم بود، اما در داخل کشور همچنان سرکوب، شکنجه و اعدام بهعنوان سیاست روزمره پیگیری میشود. در چنین شرایطی، ایراناینترنشنال نهتنها یک شبکه خبری موفق و مؤثر است، بلکه از نگاه جمهوری اسلامی، بخشی از جنگ دشمن فرضی تلقی میشود. رژیم حتی اقدامات خود علیه این رسانه را در چارچوب «پدافند غیرعامل رسانهای» طبقهبندی کرده و از برخی افراد نزدیک به نظام، که گاه در نقش اصلاحطلب یا تحلیلگر ظاهر میشوند، برای مشروعسازی این اقدامات استفاده میکند. جالب آنکه خود رژیم نیز بارها از ایراناینترنشنال - بهویژه در قالب منابع ناشناس یا منابعی که نخواستند نامشان فاش شود- برای اجرای عملیات روانی یا جهتدهی افکار عمومی بهرهبرداری کرده است
در این میان، درخواست اخیر ایراناینترنشنال از سازمان ملل متحد اقدامی مهم و هوشمندانه برای بینالمللیکردن تهدیدات جمهوری اسلامی است. این رویکرد، علاوه بر افشای عملیات سایه رژیم، میتواند زمینهساز فشارهای دیپلماتیک و حقوقی مؤثری علیه حکومت تهران باشد. مسیری قانونی برای مقابله با پروژههای اطلاعاتی و تروریستی جمهوری اسلامی در سطح جهانی
در نهایت باید گفت که تهدید خبرنگاران ایراناینترنشنال - که اغلب چهرهها و دوستانی محترم، حرفهای و دوستداشتنی هستند - بخشی از دکترین فعال اطلاعاتی رژیم برای مقابله با موج افشاگریها و جنگ رسانهای گسترده علیه نظام است. با این حال، این تهدیدهای شرورانه نهتنها موجب عقبنشینی رسانه نشده، بلکه باعث افزایش مخاطبان، اعتباریابی بیشتر و حضور مستمر تحلیلگران متخصص شده است؛ کسانی که با مردم ایران رابطهای زنده، آگاهانه و پویا برقرار کردهاند و همچنان به تحلیل واقعبینانه و صریح ادامه میدهند
این روند نشان میدهد که هرچقدر رژیم بر تهدید و ارعاب بیفزاید، حقیقت آشکارتر و اراده ایران اینترنشنال برای ایستادگی و روشنگری نیرومندتر خواهد شد. ایراناینترنشنال در ادامه مسیر، قویتر از همیشه ظاهر خواهد شد. چرا که بهمرور، غبارها فرو مینشینند، پردهها کنار میروند و حقیقت، درخشانتر از همیشه، خود را نشان خواهد داد
