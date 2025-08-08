جعفر بخشی بی نیاز - نویسنده و روزنامه نگار



🌐 وقتی مدیریت ها کشکی ست و با رانت و رابطه و فامیل بازی صندلی ها را پر می کنند؛ چرا باید توقع داشته باشیم که امور جاریه در کشور درست باشد و اوضاع بر وفق مراد بچرخد. بخش قابل توجهی از انتصاب ها و انتخاب ها نه بر مدار عقلانیت و تخصص که دقیقا عکس آن است تا هر بی سوادی بر جایگاهی فاخر بنشیند و آن موقعیتِ برجسته و حساس را به گند بکشد. که اگر مدیریت در کشور بر قاعده بود و اهلش سر جایش می نشست ؛ این اوضاع این سان قمر در عقرب نبود و آشفتگی و پریشان احوالی تا این اندازه بیرحمانه چنگ در گلوی مردم نمی انداخت. رخدادی که با ارائه آمار دبیر ستاد اربعین استان گیلان یک بار دیگر نمود پیدا کرد تا توجه و دقت در انتخاب ها و انتصاب ها بیشتر شود و قبل از ارائه ی آمار چند بار دست به دست شود تا مقابل دوربین آبرو ریزی به بار نیاورد.



🌐 گفتمان عجیب و شتاب زده همراه با دستپاچگی دبیر ستاد اربعین استان گیلان که تعداد زائران اربعین از گیلان در سال ۱۴۰۴ را حدود ۳۰ میلیون نفر ذکر کرده بود؛ در فضای مجازی چنان گسترش یافت که همه را شگفت زده کرد‌. تا کاربران با نظرات عموما انتقادی بگویند که واقعا باید بر حال زارِ این مملکت زار زار گریست. ماجرایی که البته به همین‌ جا ختم نشد. این مسئول والا مقام که یک بار آمار را غلط غلوط به سمع مردم رسانده بود صبح روز بعد دوباره مقابل دوربین صدا و سیما ظاهر شد تا به گمان خود آمار را اصلاح کند. او این‌ بار رسمی‌ تر و البته با کت‌ و شلوار در شوی تلویزیونی ظاهر شد و گفت چون دیشب با موتور آمده بودم آمار را اشتباه دادم. آماری که قبلا و شب گذشته گفته بودم از گیلان سی میلیون نفر است ؛ سی میلیون نفر نبوده. ۳۱ میلیون نفر بوده. توضیحی که نه‌ تنها اشتباه قبلی را اصلاح نکرد که یک پله آن را ارتقاء هم داد.



🌐 ارائه ی آمارهای عجبب و غریب از سوی مسئولین و مدیرانِ شاخص در کشور البته تازه گی ندارد و بارها این اشتباهات و خطاها تکرار شده. عددهایی که در عالمِ واقعیت مُضحک و خنده دار به نظر می رسد و مشخصا از شارلاتانسیم پرده بر می دارد. آمار و ارقامی که دلایل محکمه پسند ندارد و در هیچ ترازویی وزن نمی شود. در بسیاری از جلسات و برنامه های اداری مدیران آماری را ارائه می دهند که با حقیقت فاصله ی بسیار زیادی دارد. در آن جمع که حواس ها پیِ پذیرایی ست و غالبِ مدعوین یا چرت می زنند یا سرشان در گوشی ست ارائه آمار فقط یک بازی ست تا وقت بگذرد و جلسه به پایان برسد. اگر کنار آفت ها و مصائب مملکت داری به ارائه ی غلط آمار توجه و دقت شود و یقه ی مسئول و مدیر را در همان جلسه بگیرد و او را به شدت بازخواست کند ؛ از استان گیلان که کلا دو میلیون نفر جمعیت ندارد ؛ جمعیت ۳۱ میلیون نفری بیرون نمی آید. آن هم با موتور.