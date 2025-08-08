Friday, Aug 8, 2025

صفحه نخست » شجاع خلیل‌زاده به جواد خیابانی: از دزدی ها صحبت کن

8-1.jpgحمله دوباره شجاع خلیل‌زاده به جواد خیابانی

داستان‌های حاشیه‌ای شجاع خلیل زاده و جواد خیابانی هر چند مدت یک‌بار به فصل جدیدی می‌رسد. این‌بار به علت دفاع کاپیتان تراکتور از هم‌تیمی سابقش.

شجاع خلیل زاده، کاپیتان تیم تراکتور برای دومین بار طی هفته اخیر به جواد خیابانی حمله کرد و در واکنش به صحبت‌های خیابانی علیه پوشش رامین رضاییان در کامنتی نوشت: یه نظرسنجی بذار از دزدی‌ها، از حق پخش و این چیزا هم صحبت کن استاد تا مردم رأی بدن. دنبال لباس پوشیدن مردم نباش. دنبال حق تیم‌های بزرگ باش. چرا هیچ‌وقت از حق پخش حرف نمی‌زنی؟ (رامین رضاییان) لباس می‌پوشه، نون بازوشو می‌خوره، رانت که نخورده استادجان.

Untitled-5.jpg

philosopher.jpg
philosopher.jpg
واکنش فیلسوف بزرگ حاج ملا هادی سبزواری وقتی که برای نخستین بار دوربین عکاسی دید
07topB.jpg
07topB.jpg
ایران، به‌زودی مکان متفاوتی خواهد بود، هشدار ترامپ و دو راهی موجودیت نظام

