حمله دوباره شجاع خلیلزاده به جواد خیابانی
داستانهای حاشیهای شجاع خلیل زاده و جواد خیابانی هر چند مدت یکبار به فصل جدیدی میرسد. اینبار به علت دفاع کاپیتان تراکتور از همتیمی سابقش.
شجاع خلیل زاده، کاپیتان تیم تراکتور برای دومین بار طی هفته اخیر به جواد خیابانی حمله کرد و در واکنش به صحبتهای خیابانی علیه پوشش رامین رضاییان در کامنتی نوشت: یه نظرسنجی بذار از دزدیها، از حق پخش و این چیزا هم صحبت کن استاد تا مردم رأی بدن. دنبال لباس پوشیدن مردم نباش. دنبال حق تیمهای بزرگ باش. چرا هیچوقت از حق پخش حرف نمیزنی؟ (رامین رضاییان) لباس میپوشه، نون بازوشو میخوره، رانت که نخورده استادجان.