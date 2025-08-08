کیهان شریعتمداری، چندی پیش نوشته بود:
«داستان «تهران» حول محور نفوذ یک جاسوس حرفهای اسرائیلی است که با کمک عوامل داخلی و پادوهای محلی، موفق میشود سیستمهای پدافندی ایران را از کار بیندازد. این نفوذ زمینه را برای حمله هوائی جنگندههای اسرائیلی به تأسیسات هستهای ایران فراهم میکند. جالب آنکه این تصویرسازی پیشبینیکننده و دقیق، پنج سال پیش از آنکه مواردی مشابه در دنیای واقعی رخ دهد، پخش شده بود.»
حالا که ایشان متوجه بعضی چیزها در بعضی سریال ها شده است، و بخصوص بعد از انتشار «جزئیات بزرگترین عملیات اطلاعاتی اسرائیل در ایران؛ از جذب نیرو تا شلیک به اتاق خواب» در خبرنامه ی گویا، به این آقای همه چیز دان و مسوول فکری سدعلی دونگ توصیه می کنم ۴ فصل سریال FAUDA را که در نت فلیکس پخش شده تماشا کند شاید به کارش بیاید و بفهمد که نیروهای عملیات ویژه اسراییل، که شاهکار نظامی-اطلاعاتی-نفوذی ۱۲ روزه در ایران را رقم زدند چگونه عمل می کنند طوری که پدر جد شریعتمداری و ارباب اش سد علی تصورش را هم نمی توانند بکنند.
FAUDA در واقع تلفظ لاتین کلمه ی «فوضی»ی عربی ست که در آن حرف «ض» به صورت «د» تلفظ می شود و معنای آن «آشوب» و «در هم ریختگی اوضاع»ست.
نیروهای عملیات ویژه ی اسراییل از این کلمه در مواقع اضطراری و نیاز به کمک استفاده می کنند مثل زمانی که خلبانان در موقع خطر با بی سیم به برج و سایر هواپیماهای در حال پرواز در منطقه با سه بار تکرار کلمه ی «MAYDAY» اطلاع می دهند که در وضعیت اضطراری قرار دارند و ضمن هشدار به آن ها که بی سیم را اشغال نکنند، از آنان برای استقرار نیروهای آتش نشانی و خالی نگه داشتن باندهای فرودگاه کمک می خواهند.
نیروهای عملیات ویژه اسراییل هنگام عملیات وقتی مثلا توسط فلسطینی های عادی محاصره می شوند و مورد هجوم قرار می گیرند با تکرار کلمه «فوضی» از مرکز عملیات خودشان تقاضای ارسال نیروهای کمکی مستقر در منطقه می کنند.
شریعتمداری و نیروهای نظامی جمهوری نکبت با دیدن این سریال شاید عیار کار بچه های نیروی ویژه ی اسراییل که در آینده مجددا وارد عمل خواهند شد دست شان بیاید و فکر نکنند که با دستگاه امنیتی حسن موسای خود می توانند با آن ها مقابله کنند. ایشان این را هم در نظر داشته باشد که نمونه ی «واقعی» عملیات اسراییل، به مراتب پیچیده تر از نمونه «فیلمیک» این عملیات است....
اکبر عبدی در بیمارستان بستری شد