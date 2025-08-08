یورونیوز - دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در آستانه ایفای نقش در نظارت بر یک توافق صلح جدید میان دو دشمن دیرینه در منطقه قفقاز جنوبی قرار دارد.

با وجود آنکه هنوز جزئیات توافق صلح احتمالی میان ارمنستان و آذربایجان منتشر نشده، اما یکی از عناصر مهم آن، پروژه‌ای موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه جهانی / TRIPP» یا به‌طور خلاصه «پل ترامپ» است.

پروژهٔ مورد نظر قرار است سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقهٔ جدا افتاده نخجوان متصل کند؛ مسیری که در جمهوری آذربایجان به‌عنوان «دالان زنگزور» و در ارمنستان به‌عنوان «جاده سیونیک» شناخته می‌شود و مورد مناقشه است.

برای آقای ترامپ، پیشبرد چنین پروژه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که یک دستاورد صلح ملموس و مبتنی بر زیرساخت را ارائه کند و احتمالاً آن را به‌عنوان یک موفقیت دیپلماتیک شخصی، مشابه «توافق‌نامه‌های ابراهیم»، معرفی کند.

هر چند که هنوز اطلاعات کلیدی زیادی در مورد آن منتشر نشده است اما نشریه پولیتیکو در خصوص این توافق نوشته است که ارمنستان با واگذاری حقوق انحصاری توسعه‌ کریدور زنگزور به آمریکا برای مدت ۹۹ سال موافقت کرده است.

بدین ترتیب، قرار است آمریکا این مسیر را به یک کنسرسیوم اجاره دهد تا پروژه‌هایی از جمله ساخت خط راه‌آهن، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری و شاید حتی برق‌رسانی را در طول این مسیر ۴۳ کیلومتری اجرا کند.

در ازای این توافق، آمریکا امتیازاتی به باکو خواهد داد. یکی از این اقدامات، لغو قانونی است که کمک‌های مستقیم دفاعی به آذربایجان را محدود می‌کرد.

همچنین، طبق توافق جدید، ارمنستان و آذربایجان از گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا خارج می‌شوند؛ گروهی که از دهه ۹۰ میلادی تلاش داشت بین این دو کشور میانجی‌گری کند.

جاشوا کوچِرا، تحلیلگر ارشد «گروه بین‌المللی بحران» در این رابطه به نشریه نیوزویک گفت که «در اصل، جمهوری آذربایجان خواهان مسیری میان سرزمین اصلی آذربایجان و منطقهٔ جداافتاده نخجوان است که ارمنستان نتواند در آن دخالت کند. از طرفی، ارمنستان هم درخواست مشابهی دارد تا از طریق نخجوان، شمال و جنوب خاک خود را به‌هم متصل کند که این مسیر سریع‌ترین گزینه برایش محسوب می‌شود.»

ارمنستان اگرچه با احیای مسیرهای ارتباطی مخالفتی ندارد، اما تأکید دارد که این مسیر باید کاملاً تحت حاکمیت و قوانین خود باشد و اصل «عمل متقابل» در آن رعایت شود.

تیگران گریگوریان، «مدیر مرکز منطقه‌ای دموکراسی و امنیت در ارمنستان» در این رابطه گفته است که «اگر به آذربایجان اجازه داده شود که از طریق قلمرو ارمنستان و تحت رژیمی ساده‌شده به نخجوان متصل شود، همان قواعد باید برای ارمنستان نیز در استفاده از بخش نخجوانی راه‌آهن جهت دسترسی به مناطق شمالی‌اش اعمال شود.»