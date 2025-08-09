Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » پروژه مشترک سپاه و وزارت ورزش برای حذف یک زن

viber_image_2025-07-22_18-54-08-344.jpgایندیپندنت فارسی - نه فقط دنیامالی، که وزرای پیشین ورزش ایران نیز تلاش کرده بودند اینچه‌درگاهی را از ریاست فدراسیون ژیمناستیک برکنار کنند.

ماجرای بازداشت یکی از مدیران فدراسیون ژیمناستیک به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه و تفتیش ناگهانی ساختمان این فدراسیون، بار دیگر نام زهرا اینچه‌درگاهی را به تیتر رسانه‌ها کشانده است. اینچه‌درگاهی تنها رئیس زن یکی از فدراسیون‌های ورزشی و المپیکی و عضو شورای فدراسیون جهانی ژیمناستیک است.

اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد که در پشت‌پرده این اتفاقات سناریویی امنیتی‌ـ‌سیاسی جریان دارد که هدف اصلی آن برکناری یا وادار کردن اینچه‌درگاهی به استعفاست؛ سناریویی که سپاه پاسداران و مجموعه تحت هدایت احمد دنیامالی، وزیر ورزش، به طور مشترک پیگیری می‌کنند.

پیش از این گلنار وکیل گیلانی، دیگر مدیر ورزشی زن و رئیس فدراسیون چوگان، نیز با پرونده‌سازی وزارت ورزش دولت حسن روحانی و تهدید شدن به انتشار عکس‌های خصوصی مجبور به استعفا شده بود.

اکنون در این مورد تازه، ابتدا چند روز قبل خبر بازداشت یک «مقام فدراسیون المپیکی» در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد. بعدتر روشن شد این فرد محسن سلیمانی، دبیر پیشین فدراسیون ژیمناستیک، است. پس از برکناری سلیمانی به دلیل فشارهای بخش حراست وزارت ورزش، اینچه‌درگاهی او را برای مدیریت اجرایی فدراسیون انتخاب کرده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سلیمانی در ابتدای مرداد، پس از یک تماس تلفنی، ساختمان فدراسیون را ترک کرده و از آن زمان، جز یک ملاقات کوتاه با وکیل و یک تماس تلفنی با خانواده، خبری از وضعیت او منتشر نشده است.

همزمان، چندین نفر از ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت سلیمانی وارد ساختمان فدراسیون شدند، مدارک و برخی وسایل را جمع‌آوری و از ساختمان خارج کردند.

در ادامه محمد شروین اسبقیان، معاون احمد دنیامالی، از این بازداشت دفاع و آن را حاصل «هماهنگی وزارت ورزش با دستگاه‌های نظارتی» دانست تا در کنار نحوه اجرای این پروژه و همزمانی‌اش با فشارهای سیاسی علیه اینچه‌درگاهی، گمانه‌زنی‌ها درباره وجود یک «پرونده‌سازی هدفمند» را تقویت کند.

