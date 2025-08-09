Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » "این بی فرهنگ‌ها به بازیگری توهین کردند که جای پدربزرگ‌شان است"

behdad.jpgحمله کیهان به حامد بهداد و اکتای براهنی

کارگردان و بازیگر یک فیلم ضدخانواده با بی‌حرمتی به یک بازیگر پیشکسوت که در جایگاه پدربزرگ ایشان است، سطح نازل فرهنگ و ادب خود را به رخ کشیدند.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه کیهان نوشت:یک اظهار نظر ساده از سوی داریوش ارجمند باعث بدزبانی و پریشان‌گویی اکتای براهنی و حامد بهداد، کارگردان و بازیگر فیلم «پیر پسر» علیه او شد.

گویا ضدِ فرهنگ و خانواده‌ستیز بودن این فیلم، به کارگردان و بازیگر آن هم سرایت کرده است. می‌توان یک بازیگر را در هر مقام و موقعیتی‌، مورد نقد قرار داد و حتی تندترین انتقادات را به کارش روا داشت.

اما براهنی و بهداد از موضعی بالا و با بیان الفاظ و ادبیاتی برآمده از تکبر، پایین بودن سطح فرهنگ و ادب خود را عیان کردند. براهنی پیش از این هم در واکنش به نقد ساده یک منتقد پیشکسوت، با ادبیاتی نازل و موهن واکنش نشان داده بود!

farschian.jpg
مرگ نقاشی که با رنگ‌ها شعر می‌سرود

