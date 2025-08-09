گویا ضدِ فرهنگ و خانواده‌ستیز بودن این فیلم، به کارگردان و بازیگر آن هم سرایت کرده است. می‌توان یک بازیگر را در هر مقام و موقعیتی‌، مورد نقد قرار داد و حتی تندترین انتقادات را به کارش روا داشت.

اما براهنی و بهداد از موضعی بالا و با بیان الفاظ و ادبیاتی برآمده از تکبر، پایین بودن سطح فرهنگ و ادب خود را عیان کردند. براهنی پیش از این هم در واکنش به نقد ساده یک منتقد پیشکسوت، با ادبیاتی نازل و موهن واکنش نشان داده بود!