حمله کیهان به حامد بهداد و اکتای براهنی
کارگردان و بازیگر یک فیلم ضدخانواده با بیحرمتی به یک بازیگر پیشکسوت که در جایگاه پدربزرگ ایشان است، سطح نازل فرهنگ و ادب خود را به رخ کشیدند.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه کیهان نوشت:یک اظهار نظر ساده از سوی داریوش ارجمند باعث بدزبانی و پریشانگویی اکتای براهنی و حامد بهداد، کارگردان و بازیگر فیلم «پیر پسر» علیه او شد.
گویا ضدِ فرهنگ و خانوادهستیز بودن این فیلم، به کارگردان و بازیگر آن هم سرایت کرده است. میتوان یک بازیگر را در هر مقام و موقعیتی، مورد نقد قرار داد و حتی تندترین انتقادات را به کارش روا داشت.
اما براهنی و بهداد از موضعی بالا و با بیان الفاظ و ادبیاتی برآمده از تکبر، پایین بودن سطح فرهنگ و ادب خود را عیان کردند. براهنی پیش از این هم در واکنش به نقد ساده یک منتقد پیشکسوت، با ادبیاتی نازل و موهن واکنش نشان داده بود!
