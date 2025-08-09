Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » حدس بزنید این نمودار ترسناک چیست

سود ۱۶ میلیارد دلاری چین از خرید نفت ایران

حامد پاک طینت

تقریبا تمام محصول فروشنده بینوا

به یک مشتری فروخته شده و می‌شود.

شما جای آن خریدار بودید

با این فروشنده چه می‌کردید؟

تخفیف می دهی یا رهایت کنم؟!

به یوان خرید می کنی یا نه؟

به‌جای یوان، جنس می خری یا نه؟

هر بنجلی میخری؟

منابع کشورت را در اختیارم می‌گذاری؟

چین به فرض خرید ۱.۲ میلیون بشکه نفت ایران که امروز بیش از ۹۵% نفت ماست و به فرض ۲۰ دلار تخفیف، ۱۱ میلیارد دلار سود می‌کند.

اگر سایر مزایا از قبیل تهاتر، انحصار، صرفه جویی ارزی و نگهداری منابع مالی را هم اضافه کنیم، ۱۶ میلیارد دلار سود است!

این‌که واقعا ما مستعمره چین هستیم یا نه، موضوع این نوشته نیست. موضوع این است که ۱۶ میلیارد دلار معادل:

بازسازی شبکه آب کشور (۲ میلیارد)
احداث تصفیه خانه های جدید (۲ میلیارد)
مدیریت منابع زیرزمینی (۲ میلیارد)
آبیاری نوین (۲ میلیارد)
احدث نیروگاه‌های برق (۴ میلیارد)
بازسازی نیروگاه‌ها (۲ میلیارد)
هوشمند سازی و توسعه برق (۲ میلیارد)
و حل معضل برق و آب این مملکت است!

با ۱۶ میلیاردِ سال بعد چه کنیم؟!

"این بی فرهنگ‌ها به بازیگری توهین کردند که جای پدربزرگ‌شان است"

