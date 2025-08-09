۲- در شرایط عادی، وابستگی به مناسبات و روندهای موجود قبل از جنگ، اجازه تغییر در فرایند حکمرانی را نمی دهد. همین وابستگی موجب غفلت های بزرگ می شود. در وضعیت آستانه ای فرصتی نهفته برای دستگاه اداره کشور است که در شرایط عادی امکان غلبه بر آنها وجود نداشته است.

۱- حکمرانی در معرض جنگ به معنی التفات به گسل‌های درونی ژئوپلیتیک کشور و آماده نگهداشتن کشور برای شرایطی است که این گسل‌ها فعال شوند.

ایلنا - بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۱۰ توصیه راهبردی به دولت در شرایط حکمرانی در معرض جنگ، عنوان کرد: مردم باید بدانند جنگ بر سر نظم آینده منطقه و استقلال و موجودیت ایران است.

بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه‌هایی به دولت پزشکیان در شرایط «حکمرانی در معرض جنگ» هشدار داد که شهروندان «در وضعیت در معرض جنگ باید آگاه شوند که شرایط کشور عادی نیست.» نگاهداری با تاکید بر اینکه حکمرانی در معرض جنگ «تنها با مشارکت مردم ممکن می‌شود»، گفت: «بدون درگیر کردن مردم در فرایند حکمرانی هر اقدام دولت در شرایط در معرض جنگ بسیار پرهزینه و گاهی ناممکن خواهد بود.»

۳- تلفیق حکمرانی سخت در سطح ملی و حکمرانی انعطاف‌پذیر در سطح محلی سبب افزایش تاب‌آوری ساختار حکمرانی، ارتقاء قدرت تصمیم‌سازی در بحران‌ها و کاهش فاصله میان تهدید و پاسخ می‌شود. در شرایط بحرانی، ساختار حکمرانی باید به‌گونه‌ای باشد که دچار ضعف در انطباق، واکنش دیر هنگام و اثرات آبشاری نگردد.

۴- حکمرانی در معرض جنگ تنها با مشارکت مردم ممکن می شود. بدون درگیر کردن مردم در فرایند حکمرانی هر اقدام دولت در شرایط در معرض جنگ بسیار پر هزینه و گاهی ناممکن خواهد بود.

۵- ایران در این جنگ نامتقارن باید رکن اصلی دکترین دفاعی خود یعنی هسته های مردمی را در همه زمینه های امنیتی، فناوری، دانش، فرهنگی و سیاسی فعال کند. استقلال نهادهای مردمی از بروکراسی دست و پاگیر کشور در این شرایط می تواند محاسبات دشمن را به هم بریزد و با فعالیت های خلاقانه و قدرت آفرین و ظرفیت آفرینی های هرچند کوچک، اما پر تعداد و غیر منتظره، تأثیر قابل توجهی بر مناسبات میدان داشته باشد.

۶- مردم در شرایط در معرض جنگ، بدون اینکه گرفتار تشویش شوند، باید آگاه شوند که شرایط کشور عادی نیست. مردم باید بدانند این جنگ بر سرنظم آینده منطقه و نبردی بر سر استقلال و بلکه موجودیت ایران است.

۷- اقتصاد خام فروش و نیمه خام فروش ما باعث می شود تا نتوانیم محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کنیم. بدون چنین تولیدی تداوم سیاست مقاومت و استقلال دشوار خواهد بود. تغییر مناسبات اقتصاد سیاسی ایران در چند سطح باید پیگیری شود.

۸- بازاندیشی در زنجیره تأمین انرژی و کاستن تدریجی از وابستگی کشور به گاز در تمامی سطوح و تمام گستره جغرافیای ایران باید مدنظر تصمیم گیران قرار گیرد. اگرچه در کوتاه مدت توجه به ذخایر گاز کشور اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

۹- برخی کالاهای اساسی و نیازهای غذایی کشور از کشورها و شرکت هایی تأمین می شوند که در مدار اقتصاد سیاسی اردوگاه انگلوساکسونی قرار دارند. نیاز به ائتلاف های جدیدی از نیروهای متعهد برای حضور در عرصه امنیت غذایی کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.

۱۰- اختصاص ارز به کالاهای اساسی غیر ضروری اگر در شرایط دیگر اقدامی مفید باشد، قطعاْ در این شرایط نمی تواند توجیهی داشته باشد. نظارت و کنترل دقیق بر صادرات و واردات و بازارهای مبادله ارز و طلا، از اقدامات ضروری در این شرایط است.