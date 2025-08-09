و ما باید به این صنعتگر بگوییم: دوست عزیز، آن کسی که شعار نابودی حیفا و تل‌آویو را داده و می‌دهد، چهار جوان احساساتی کف خیابان نیستند؛ او کسی است که تمام قدرت و توان نظامی کشور در اختیارش است. همان که نه‌تنها این شعار پوچ را سر داد، بلکه آن را عملی کرد؛ هرچند از ۵۰۰ موشک شلیک‌شده، کمتر از ۳۵ فروند به خانه‌های غیرنظامیان خورد و بقیه در هوا نابود شد. نتیجه آن شد که ظرف ۱۲ روز، دو تریلیون دلار سرمایه این ملت بیچاره ـ که سال‌ها صرف پروژه هسته‌ای و غنی‌سازی بی‌ثمر اورانیوم شده بود ـ بر باد رفت.

<