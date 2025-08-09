ع . پ (عضو سابق سپاه و جانباز جنگ ایران وعراق)
<
واقعاً جمهوری اسلامی دیگر باید چه بر سر این مملکت میآورد که نیاورده باشد؟! این صنعتگر دلسوز وطن که میگوید دو کارخانه دارد و دهها نفر را مشغول کار کرده، در واقع به اشتغال و اقتصاد کشور ـ و در نتیجه به دولت و کل نظام ـ کمک کرده است، اما امروز نمیداند از کدام دردش بگوید!
<
او با گلایه میگوید: برای تأمین سوخت دیزلژنراتور در زمان قطعیهای مکرر و چندساعته برق در بخش صنعت، مجبور شده گازوئیل را لیتری ۱۵ هزار تومان بخرد؛ یعنی ۵۰۰ برابر نرخ مصوب! آن هم فقط برای اینکه کارگران بیکار نمانند و چرخ تولید بچرخد. با این همه، قبض برق همین برق پر از قطعی، برای بهار و اوایل تابستان تا ۲۰۰ درصد گرانتر شده است!
میگوید: «هزینه سوخت نیروگاه را هم از ما گرفتهاند!» و اضافه میکند که برای درمان یکی از اعضای خانوادهاش، بابت دو آمپول، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخته است! واقعاً رهبر مملکت، دولت موسوم به وفاق ملی، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه جملگی چه میکنند؟!
<
او با بغض میگوید: «جوانان احساساتی و انقلابی در خیابان فریاد میزنند که باید حیفا را بزنیم! این جوانان نمیدانند که قبل از اینکه حیفا را بزنید، من یک آمپول ۵۰۰ میلیونی را بیش از یک میلیارد خریدهام. وای به روزی که وارد جنگی دوباره شوید! جلوی این جوانان را بگیرید تا چنین اشتباهاتی تکرار نشود!»
و ما باید به این صنعتگر بگوییم: دوست عزیز، آن کسی که شعار نابودی حیفا و تلآویو را داده و میدهد، چهار جوان احساساتی کف خیابان نیستند؛ او کسی است که تمام قدرت و توان نظامی کشور در اختیارش است. همان که نهتنها این شعار پوچ را سر داد، بلکه آن را عملی کرد؛ هرچند از ۵۰۰ موشک شلیکشده، کمتر از ۳۵ فروند به خانههای غیرنظامیان خورد و بقیه در هوا نابود شد. نتیجه آن شد که ظرف ۱۲ روز، دو تریلیون دلار سرمایه این ملت بیچاره ـ که سالها صرف پروژه هستهای و غنیسازی بیثمر اورانیوم شده بود ـ بر باد رفت.
<
همان فرمانده کل، پیش از همه، برای حفظ جان خود و ادامه این مبارزه ابلهانه و بیثمر با «دیوار و در» اسرائیل، به عمق زمین پناه برد؛ بهگونهای که جز معدودی از اطرافیان بیت، هیچکس حتی رؤسای سه قوه و رئیسجمهور هم از محل اختفایش خبر ندارند. او «شجاعانه » ملت و فرماندهان نظامی خود را بیپناه گذاشت تا اسرائیل آسمان کشور را بهطور کامل در اختیار گیرد، بدون آنکه حتی یک آژیر قرمز ـ مثل زمان جنگ با عراق ـ برای هشدار به مردم به صدا درآید تا در گوشهای پناه بگیرند!
<
پناهگاه مطمئن که هیچ؛ حتی برای مردم عادی یک زیرزمین امن هم ساخته نشد. در حالی که اسرائیل برای تمام ۹ میلیون جمعیت خود، پناهگاه مجهز با امکانات رفاهی کامل فراهم کرده است. حالا این حضرات، با این عقبماندگی عصر حجری، دم از بمب اتم هم میزنند و میگویند: «اگر بمب اتم داشتیم، اسرائیل و آمریکا جرات حمله پیدا نمیکردند!»
<
واقعاً این اندازه بیخردی حیرتآور است! مگر اسرائیل و آمریکا خودشان چندین بمب اتم ندارند؟ اگر شما بخواهید چنین سلاحی را به کار ببرید، در برابر پاسخ اتمی آنها چه فکری برای این ملت بیپناه کردهاید؟! شما که حتی پناهگاه معمولی برای فرماندهان نظامی ندارید، چگونه میخواهید از ملت مظلوم دفاع کنید؟!
<
بس است این همه بیخردی و نابودی مردم! چرا تمام نمیشوید؟!
<
اف بر شما ظالمان ضحاکصفت که ۴۷ سال است چه در جنگ با عراق، چه در جنگ سوریه به بهانه «دفاع از حرم» و چه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، جز مرگ، ویرانی و غارت سرمایههای مادی و معنوی ملت، چیزی به ارمغان نیاوردهاید.
<
* از کانال ایران آزاد و آباد (مهدی نصیری)
<