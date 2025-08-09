ویدیوهای منتشرشده، درگیری پلیس بریتانیا را با هواداران گروه «اقدام برای فلسطین» در لندن پس از تظاهرات آنها در شنبه ۱۸ مرداد نشان می‌دهد.

دولت بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۵ رسماً گروه "اقدام برای فلسطین"، را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

به گفته پلیس لندن ۱۵۰ نفر در جریان این اعتراض دستگیر شده‌اند. قانونگذاران بریتانیایی پس از آنکه برخی از اعضای گروه «اقدام برای فلسطین» در اعتراض به حمایت بریتانیا از اسرائیل، به یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی حمله کرده و به هواپیماها آسیب رساندند، طبق قانون ضد تروریسم، فعالیت‌های این گروه را ممنوع کردند. این ممنوعیت، عضویت در این گروه را جرم تلقی می‌کند و حداکثر مجازات آن ۱۴ سال زندان است.