Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » کریدور ترامپ و واکنش ولایتی

za.jpgاحمد زیدآبادی

علی اکبر ولایتی بر لزوم جلوگیری از احداث کریدور آمریکایی در قفقاز از سوی ایران با یا بدون کمک روسیه تأکید کرده است.
به نظر نمی‌رسد روس‌ها قصد ورود به این ماجرا را داشته باشند؛ بنابراین، اگر قرار است جلو احداث کریدور گرفته شود این کار باید بدون روسیه عملی شود.

از چه راه و با چه ابزاری اما؟ اگر منظور از راه دیپلماسی است که قاعدتاً کار نباید به اینجا می‌کشید، اما اگر منظور راه‌حل ‌نظامی است که در هر نقطه‌ای با طرف‌های مختلف، نمی‌توان وارد جنگ شد.

ایران برای حفظ منافع و دفاع از امنیت ملی خود، نیاز به وحدت داخلی مبتنی بر مشارکت عموم مردم و استراتژی روشن و واقع‌بینانه‌ دارد. در غیاب این دو، نه دیپلماسی راه به جایی می‌برد و نه تهدید به استفاده از نیروی نظامی و یا حتی به کارگیری آن، چاره‌ساز است.

در همین جا اضافه کنم که تا این لحظه‌، من هنوز مقالۀ روشن و علمی و بی‌طرفانه‌ای در مورد تأثیر واقعی این کریدور بر منافع ایران ندیده‌ام. آیا واقعاً قرار است با احداث این کریدور مرز ایران و ارمنستان از کنترل دو کشور خارج و راه ارتباطی ایران به آن کشور مسدود شود؟ اگر چنین چیزی باشد، چرا ارمنستان باید به چنین ننگ و خفت و فاجعه‌ای تن در دهد؟

اما اگر آثار آن شبیه آثار سایر کریدورهایی است که در سراسر خاورمیانه در حال دور زدن ایرانند، این هم ضایعه‌ای است در کنار ضایعات دیگر که باید برای بدیلش برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

مطلب قبلی...
iranfall.jpg
مقام پیشین آمریکایی: سقوط جمهوری اسلامی حتمی است، مسئله زمان آن است
مطلب بعدی...
hoviat.jpg
علی‌اردشیر لاریجانی و برنامه هویت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!
one9.jpg
تصاویر دیده نشده از هژبر یزدانی فعال اقتصادی قبل از انقلاب
oholic9.jpg
اگر این نشانه هارو توی پاهات دیدی باید احساس خطر کنی
daily25-1.jpg
لباس سوزان روشن در کنسرت دبی خبرساز شد
goftar5-1.jpg
روحانی بدنسازی که با لباس روحانیت خداحافظی کرد
goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است

از سایت های دیگر

چرا فیل‌ها از زنبورها متنفرن
ویدئو: بالخره شد نوبت سیدعلی؟
باورنکردنی: غرامت میلیونی پلیس آمریکا؛ تصویربرداری بدون حجاب
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد

پر بیننده ترین ها



one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک
one7.jpg
پوشش زنان در کنکور ۵۰ سال قبل
gtv.jpg
راه معکوس کردن روند پیری و ترمیم پوست پیدا شد
one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy