روسیه با تولید داخلی «شاهد» جمهوری اسلامی را دور زد

پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران پهپادهای تهاجمی، موشک و تجهیزات دیگری را در اختیار ارتش روسیه قرار داد، تهران اکنون شاهد گسترش تولیدات داخلی نظامی روسیه است؛ به‌ ویژه پس از آنکه زیرساخت‌های تولید پهپاد ایرانی در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل هدف حمله قرار گرفت

کیهان لندن - یک منبع اطلاعاتی غربی به سی‌ان‌ان گفته است که گسترش و ادغام کامل پهپادهای تهاجمی «شاهد-۱۳۶» ایران در زرادخانه روسیه که در جنگ اوکراین به کار گرفته شده‌اند و تکمیل یک کارخانه عظیم برای تولید آنها در روسیه، باعث ایجاد شکاف میان تهران و مسکو شده است.

در ویدیویی که وزارت دفاع روسیه از این کارخانه «آلابوگا» پخش کرد، بیش از ۱۷۰ پهپاد به نمایش درآمد. خبرنگار در این مستند می‌گوید: «بالاخره چیزی که هیچکس دیگری ندارد... چنین تولید انبوه موتور‌های دو زمانه در هیچ جای دیگری از روسیه وجود ندارد.»

در ادامه این مطلب آمده است: کارخانه مورد بحث، آلابوگا در ۶۰۰ مایلی شرق مسکو و در جمهوری تاتارستان روسیه قرار دارد و تعداد فزاینده‌ای از پهپاد‌های تهاجمی «شاهد-۱۳۶» طراحی‌شده توسط ایران (که در روسیه با نام «گران» شناخته می‌شود) را تولید می‌کند. مدیرعامل این مجموعه، تیمور شگیوالِیف، معتقد است این ممکن است یکی از بزرگترین دستاورد‌های آن باشد.

او در این مستند توضیح می‌دهد: «این یک مجموعه کامل است. شمش‌های آلومینیوم وارد می‌شوند، موتور از آنها ساخته می‌شود؛ ریزالکترونیک از تراشه‌های الکتریکی ساخته می‌شود؛ بدنه‌ها از فیبرکربن و فایبرگلاس ساخته می‌شوند؛ این یک مجموعه کامل است.»

این ادعا نشان می‌دهد که تولید پهپاد شاهد طراحی ایران، که ستون فقرات جنگ پهپادی مسکو علیه اوکراین بوده، اکنون تقریباً بطور کامل در ماشین صنعتی- نظامی روسیه جذب شده است. تحلیلگران و مقامات اطلاعاتی بر این باورند که ۹۰ درصد مراحل تولید اکنون در آلابوگا یا دیگر تأسیسات روسیه انجام می‌شود.

تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان می‌دهد این وبسایت همچنان در حال گسترش است، با تأسیسات تولیدی و خوابگاه‌های جدید که امکان افزایش نمایی تولید را فراهم می‌کند. تحلیلگرانی که با سی‌ان‌ان گفتگو کرده‌اند، معتقدند این رشد به روسیه اجازه خواهد داد نسخه‌ای به‌روزشده و آزموده‌شده در میدان نبرد از این پهپاد را که در ابتدا از ایران وارد کرده بود، صادر کند، حتی شاید به خود تهران.

اما یک منبع اطلاعاتی غربی می‌گوید این گسترش و ادغام کامل «شاهد-۱۳۶» در داخل روسیه، عملاً ایران را به حاشیه رانده و شکاف میان مسکو و تهران را آشکار کرده است. به گفته او، تهران بطور فزاینده‌ای از بازده اندک حمایتی که از سوی روسیه دریافت کرده، ناراضی است؛ حمایتی که شامل پهپادها، موشک‌ها و سایر تجهیزات بوده است.