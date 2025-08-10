من فکر نمی کنم در هیچ کجای دنیا پادشاهی خواهان یا حتی جمهوری خواهانی را ببینید که مدعی علاقمند بودن به پادشاهشان یا رئیس جمهور انتخابی شان باشند، اما نه گفته های او را قبول داشته باشند و نه انتخاب های او را. و در کنار «زنده باد»ها و حمایت کردن های زبانی، به هر بهانه ای اعمال و گفته های شاه یا رییس جمهور خود را مستقیم یا غیر مستقیم«بی ربط و مضر» بدانند و به افراد مورد اعتماد او حمله کرده و آنها را خائن بنامند.

پهلوی ها از رضاشا گرفته، تا شاهزاده حتی کسانی را که آگاهانه یا ناآگاهانه با آنها درافتاده بودند، اگر پشیمانی و به ویژه ایران دوستی در آنها می دیدند آنها را می بخشیدند از رضاشاه گرفته که پس از رسیدن به سلطنت مخالفین خود و حتی کسی را که بر صورتش زخمی همیشگی نشانده بود بخشید تا محمدرضاشاه که برخی از کسانی را که حتی نسبت به ایشان سوقصد جانی کرده بودند بخشید و حتی به برخی از آنها همچون آقایان جعفریان و نیکخواه شغل و مقام هم داد و آنها بودند که اتقاقا تا آخر عمر به او و ایران وفادار ماندند (و نه «فردوست»هایی که خودشان را نوکر و کشته و مرده او نشان می دادند)

و اکنون می بینیم که پهلوی سوم با کسانی کار می کند که گفته می شود برخی شان پادشاهی خواه نبودند، یا اصلاح طلب بودند، و یا هنوز هم از جمهوری خواهان هستند اما هر چه هست سال هاست که رهبری گذار یا حتی پادشاهی او را پذیرفته اند و شب و روز در کنار او برای آزادی ایران تلاش می کنند. با این حال عده ای «قربان گو» سعی دارند آنها را دشمن شاهزاده نشان دهند.