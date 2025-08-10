در جنگ ۱۲روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، هرچند هدف نهایی یعنی توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌طور کامل محقق نشد، اسرائیل موفقیت‌های عملیاتی مهمی داشت. اودد یارون در هاآرتص می‌نویسد مهم‌ترین آن‌ها از کار انداختن سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی و ایجاد برتری هوایی کامل برای حملات دقیق به زیرساخت‌های تولید و سامانه‌های پرتاب موشک بالستیک بود

ایندیپندنت فارسی - اسرائیل تقریبا همه پهپادها و بیشتر موشک‌هایی را که جمهوری اسلامی پرتاب کرد رهگیری و منهدم کرد، اما چند موشکی که از پدافند هوایی اسرائیل عبور کردند خسارت و تلفات بی‌سابقه‌ای وارد کردند.

یارون پیش‌بینی می‌کند برتری هوایی اسرائیل در کوتاه‌مدت حفظ شود، اما در ۵ تا ۱۰ سال آینده احتمال بازسازی پدافند و نیروی هوایی جمهوری اسلامی وجود دارد.

مسابقه تسلیحاتی

با وجود خسارت شدید به زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی، موشک‌های بالستیک همچنان بخش اصلی توان تسلیحاتی تهران و مهم‌ترین تهدید علیه اسرائیل است. به گفته تل اینبار، کارشناس موشک و پهپاد، جمهوری اسلامی هنوز حدود ۱۰۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد که بردشان تا خاک اسرائیل می‌رسد.

برنامه موشکی جمهوری اسلامی در چارچوبی اداری و متعهد به توسعه پیش می‌رود و دو نهاد موازی در سپاه پاسداران و ارتش آن را هدایت می‌کنند. از دید تهران، موشک‌ بالستیک تنها ابزاری بوده‌ است که تا حدی موثر عمل کرده‌ و حتی توانسته‌ است خسارت بی‌سابقه‌ای به جبهه داخلی و برخی تاسیسات نظامی اسرائیل وارد کند.

هزینه سنگین دفاع

این جنگ نشان داد که دفاع موشکی علاوه بر خسارت‌، بار مالی سنگینی دارد. تنها چند روز پس از آغاز درگیری، رسانه‌های خارجی گزارش دادند که ذخایر موشک‌های رهگیر «کمان» اسرائیل به‌سرعت کاهش یافته است. هر موشک کمان‌-۳ حدود ۳ میلیون دلار، و هر موشک رهگیر «تاد» آمریکا چهار برابر این رقم هزینه دارد.

در طول ۱۲ روز جنگ، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ موشک تاد شلیک شد که معادل یک‌چهارم کل ذخیره آمریکا بود. هزینه کل موشک‌های رهگیری که اسرائیل و آمریکا شلیک کردند حدود ۱.۴ میلیارد دلار برآورد شد. تولید این سامانه‌ها محدود و پیچیده است؛ در سال ۲۰۲۵ فقط ۱۲ موشک تاد ساخته شد.

بنابراین، پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است: آیا ذخیره تعداد کافی موشک رهگیر برای مقابله با حملات گسترده، از نظر اقتصادی و فنی امکان‌پذیر است؟ تل اینبار می‌گوید هزینه دفاع در برابر خسارت احتمالی توجیه‌پذیر است، زیرا موشک‌های ایرانی نیز قیمت بالایی دارند و برخی مدل‌ها بیش از یک میلیون دلار ارزش دارند. پیش از جنگ، جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۵۰ موشک تولید می‌کرد، اما آسیب اخیر به زیرساخت‌های تولید و پرتاب، این روند را مختل کرده، هرچند بازیابی آن در گذر زمان ممکن است.

پروژه دقت موشکی

پرسش اصلی این است که جمهوری اسلامی چگونه توان موشکی‌اش را بهبود خواهد داد. فابیان هینتس، پژوهشگر در موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، می‌پرسد آیا تهران با وجود ضعف‌های آشکارشده در اکتبر ۲۰۲۴ همچنان بر دقت متمرکز می‌ماند یا به تولید انبوه به بهای کاهش دقت روی می‌آورد؟ شاید هم با پراکندگی بیشتر موشک‌اندازها یا به‌کارگیری فریب‌دهنده‌ها و مهمات خوشه‌ای، بقای سامانه‌ها را افزایش دهد.