خبرآنلاین نوشت: بیپردهتر و عریانتر از این، هیچ تصویری نمیتوانست راوی نگاه برادران جلیلی به «ملیت» و «منافع ملی» باشد. دو چهرهای که سالها در سطوح بالای سیاستگذاری دیپلماسی و رسانه نقشآفرین بودهاند، اینبار بیهیچ تعارفی به مخالفان خود تاختند.
برادران جلیلی در یک ماه گذشته دو بار زبان به هتاکی سیاسی گشودند؛ نخست پس از جنگ ۱۲ روزه که مردم عملکردی استثنایی از خود به نمایش گذاشتند، و بار دیگر در روزی که دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد.
سعید جلیلی ناخواسته با این جریان تغییر همراه شد، اما با اظهاراتی که بیشتر شبیه به خودزنی است، سرعت کنار رفتن خود از افکار عمومی حتی اصولگرایان را افزایش میدهد. او به بخشی از مردم که خواهان تغییر و پیشبرد امور با عقلانیتاند دشنام سیاسی داده است. پرسش آنجاست که او چگونه چندبار خود را در معرض رای چنین مردمی قرار داده که آنها را گوساله پرست میخواند؟!
