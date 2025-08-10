جزئیات کامل عملیات ۷۰ کماندوی ایرانی موساد در خاک ایران فاش شده. کسانی که دقایقی پیش از حمله اسرائیل، با انجام سه عملیات نظامی و اطلاعاتی، خامنه‌ای را خلع سلاح کردند؛ با سلاح‌هایی که با همکاری موساد با دستگاه‌های اطلاعاتی هفت همسایه ایران وارد کشور شدند. گزارشی از مجتبا پورمحسن

گزارشی از مجتبا پورمحسن

