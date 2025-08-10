احمد زیدآبادی

دولت لبنان تصمیم به خلع سلاح همۀ گروه‌های غیردولتی مسلح از جمله حزب‌الله‌ گرفته است.

برخی مقام‌های جمهوری‌اسلامی در مخالفت با این تصمیم گفته‌اند که خواب خلع سلاح حزب‌الله تعبیر نخواهد شد.



مشکل اصلی اما این است که اگر حزب‌الله به هر قیمتی نخواهد سلاح خود را زمین بگذارد، باید خود را برای ورود به یک جنگ داخلی آماده کند؛ جنگی که البته خیلی هم داخلی نخواهد بود و اسرائیل و آمریکا و چه بسا سوریه هم در آن علیه حزب‌الله وارد عمل خواهند شد. در واقع بروز درگیری و تنش شدید بین حزب‌الله و دولت لبنان، خطر قطع رابطه بین بیروت و تهران را به دنبال خواهد داشت.



زمرمه‌های اخراج سفیر ایران از بیروت و قطع رابطۀ دو کشور هم اکنون در برخی محافل سیاسی لبنان بلند شده است.



آنهایی که دولت آقای پزشکیان را متهم به انفعال و بی‌عملی در این مورد و موارد مشابه می‌کنند، به جای تکرار منویات خود باید راه‌حل ارائه دهند. دولت در مقابل این حوادث دقیقاً چه می‌تواند کند که نمی‌کند؟ با چرخاش‌گری و سرزنش‌گری کار پیش نمی‌رود. بازاندیشی و باسازی استراتژیک مورد نیاز است. بقیه‌اش قصه است.