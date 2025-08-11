Monday, Aug 11, 2025

صفحه نخست » بیانیه حزب "بلوک ملی لبنان" درباره سفیر ایران

10-2.jpgایران اینترنشنال - حزب «بلوک ملی لبنان» در واکنش به اظهارات مقام‌های حکومت ایران درباره مخالفت با خلع سلاح حزب‌الله، خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و معرفی او به عنوان «عنصر نامطلوب» شد.

این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی به‌طور «آشکار و بی‌پروا به تصمیمات هیئت وزیران لبنان که با هدف حفاظت از کشور و انحلال تمامی گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حزب‌الله وابسته به ایران اتخاذ شده،» اعتراض می‌کنند.

حزب ملی لبنان همچنین به «نقض عرف‌های دیپلماتیک» اشاره کرد و گفت که پس از اثبات در اختیار داشتن تجهیزات ارتباطی نظامی توسط سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، نهادهای مسئول باید طبق کنوانسیون وین او را احضار و فورا به‌عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام کنند.

