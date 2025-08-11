۱

چپ‌دینان

با شنیدن نام اسراییل کهیر می‌زنند

از کوره در می‌روند

پاک به هم می‌ریزند

آنان سخت برآشفته‌ می‌شوند

از اینکه کشور یهود

همواره جانانه از خود دفاع می‌کند

و هستی‌اش را هشیارانه

با اراده‌ای پولادین پاس می‌دارد

:::

آنان سخت برآشفته می‌شوند

از اینکه کشور یهود

نمی‌گذارد که جهادیان

از رود اُردن تا دریای مدیترانه را

چنانچه فریاد می‌زنند درهم نوردند

و قوم یهود را یکسر

مثل هفتم اکتبر «گلباران اسلامی» کنند!

:::

۲

دریغ! دریغ که پس از نیم قرن

رفقا، سرگشتهِ در چپ‌راهه‌ها

هنوز گمان می‌کنند که اسلام‌گرایان در ایران راه گم‌ کرده‌اند

و ایرانیان را به اشتباه اسیر و آواره کرده‌اند

و آن‌همه خشونت و کشتار و تجاوز و غارت

تنها یک لغزش دینی‌ ساده است

:::

۳

به فرمان الله است که حزب‌الله

با یهودیان که به یهوه وفادار مانده‌اند می‌جنگد

و چنین سرسختانه‌، کمر به نابودی‌شان بسته‌ است

یهود اگر مسلمان شود

دیگر جنگی نخواهد بود

و باد کینه‌های اتمی خالی می‌شود

:::

۴

آیا روزی خواهد رسید که چپ‌دینان

از کُمای ایدولوژیک

از کُمای کمونیستی به هوش آیند

و همسنگری‌شان را با سربازان گمنام شیخ،

تاراجگران ایران ببینند

:::