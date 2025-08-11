Monday, Aug 11, 2025

صفحه نخست » کشور یهود و چپ‌دینان، رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

۱
چپ‌دینان
با شنیدن نام اسراییل کهیر می‌زنند
از کوره در می‌روند
پاک به هم می‌ریزند
آنان سخت برآشفته‌ می‌شوند
از اینکه کشور یهود
همواره جانانه از خود دفاع می‌کند
و هستی‌اش را هشیارانه
با اراده‌ای پولادین پاس می‌دارد
:::
آنان سخت برآشفته می‌شوند
از اینکه کشور یهود
نمی‌گذارد که جهادیان
از رود اُردن تا دریای مدیترانه را
چنانچه فریاد می‌زنند درهم نوردند
و قوم یهود را یکسر
مثل هفتم اکتبر «گلباران اسلامی» کنند!
:::
۲
دریغ! دریغ که پس از نیم قرن
رفقا، سرگشتهِ در چپ‌راهه‌ها
هنوز گمان می‌کنند که اسلام‌گرایان در ایران راه گم‌ کرده‌اند
و ایرانیان را به اشتباه اسیر و آواره کرده‌اند
و آن‌همه خشونت و کشتار و تجاوز و غارت
تنها یک لغزش دینی‌ ساده است

:::

۳
به فرمان الله است که حزب‌الله
با یهودیان که به یهوه وفادار مانده‌اند می‌جنگد
و چنین سرسختانه‌، کمر به نابودی‌شان بسته‌ است
یهود اگر مسلمان شود
دیگر جنگی نخواهد بود
و باد کینه‌های اتمی خالی می‌شود
:::
۴
آیا روزی خواهد رسید که چپ‌دینان
از کُمای ایدولوژیک
از کُمای کمونیستی به هوش آیند
و همسنگری‌شان را با سربازان گمنام شیخ،
تاراجگران ایران ببینند

:::

مطلب بعدی...
Mahmoud_Zahraei.jpg
چه مانع و یا موانعی بر سر راه سرنگونی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ محمود زهرایی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar11.jpg
پوشش متفاوت زر امیر ابراهیمی و گلشیفته فراهانی در ادامه فستیوال لوکارنو
daily11-2.jpg
نیکلای پهلوی نتیجه اشرف پهلوی
one11.jpg
عکس‌هایی از کلاس های هنری ۹۰ سال پیش در تهران
oholic11.jpg
تصاویری از «خاور» اگر همین امروز تولید می‌شد!
daily11.jpg
این زن فقط مادر آنجلینا جولی نبود
goftar1-1.jpg
دیدار صمیمانه عباس قادری و پسرش با علی دایی اسطوره فوتبال
daily.jpg
تصاویر دیده نشده از مراسم خصوصی ازدواج ایمان پهلوی
goftar10.jpg
جان سینا: «کاشت مو مسیر زندگی و حرفه‌ام را عوض کرد»

از سایت های دیگر

کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
نازیسم به سبک ایرانی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



one10-1.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
oholic25-1.jpg
۶ اشتباه رایج در پیدا کردن زن مناسب که مردان مرتکب می‌شوند
goftar9-2.jpg
«الناز نوروزی» مدل، بازیگر و خواننده ایرانی-آلمانی بار دیگر بر روی جلد مجله آلمانی
daiy.jpg
مرضیه برومند، عروسک‌گردان و بازیگر، از دیروز تا به امروز
onenews26-1.jpg
قاتل سریالی آدمخواری که با جنازه ها رابطه جنسی برقرار میکرد!
oholic9-1.jpg
نگاه رسانه خارجی به روستای صخره‌ای کندوان

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy