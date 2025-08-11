۱
چپدینان
با شنیدن نام اسراییل کهیر میزنند
از کوره در میروند
پاک به هم میریزند
آنان سخت برآشفته میشوند
از اینکه کشور یهود
همواره جانانه از خود دفاع میکند
و هستیاش را هشیارانه
با ارادهای پولادین پاس میدارد
:::
آنان سخت برآشفته میشوند
از اینکه کشور یهود
نمیگذارد که جهادیان
از رود اُردن تا دریای مدیترانه را
چنانچه فریاد میزنند درهم نوردند
و قوم یهود را یکسر
مثل هفتم اکتبر «گلباران اسلامی» کنند!
:::
۲
دریغ! دریغ که پس از نیم قرن
رفقا، سرگشتهِ در چپراههها
هنوز گمان میکنند که اسلامگرایان در ایران راه گم کردهاند
و ایرانیان را به اشتباه اسیر و آواره کردهاند
و آنهمه خشونت و کشتار و تجاوز و غارت
تنها یک لغزش دینی ساده است
:::
۳
به فرمان الله است که حزبالله
با یهودیان که به یهوه وفادار ماندهاند میجنگد
و چنین سرسختانه، کمر به نابودیشان بسته است
یهود اگر مسلمان شود
دیگر جنگی نخواهد بود
و باد کینههای اتمی خالی میشود
:::
۴
آیا روزی خواهد رسید که چپدینان
از کُمای ایدولوژیک
از کُمای کمونیستی به هوش آیند
و همسنگریشان را با سربازان گمنام شیخ،
تاراجگران ایران ببینند
:::