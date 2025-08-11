ایندیپندنت فارسی - حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری، در واکنش به بازتاب سخنان مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «دست از خوشمزگی و بدیهه‌سرایی بردارید. پراکنده‌گویی نکنید. حداقل پراکنده‌گویی را منتشر نکنید.»

او افزود: «رئیس‌‌جمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود. به رهبری نگاه کنید هیچ‌گاه بدون یادداشت سخن نمی‌گوید، حال آن که اول خطیب کشور است.» شوخی‌های مسعود پزشکیان در روزهای گذشته و به‌ویژه در دیدار با خبرنگاران در رسانه‌های اجتماعی ایران بازخوردهای عمدتا منفی به دنبال داشت.

در یکی از موارد و هنگامی که از او درباره وضعیتش در زمان حمله اسرائیل به صداوسیما پرسیده شد، گفته بود: «ما خودمان در ماجرا بودیم.»

-- حسام الدین آشنا Hosamoddin Ashena (@hesamodin1) August 11, 2025