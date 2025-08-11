روز دوشنبه ۲۰ مرداد، تصاویری از وقوع انفجار و آتشسوزی در کارخانه فولاد «کُک» شهر کلیرتن در ایالت پنسیلوانیا منتشر شد. ویدیوهای اولیه ستونهای دود غلیظ را بر فراز تاسیسات نشان میدهد و تیمهای آتشنشانی و امداد در محل حاضر شدهاند.
مقامات و آتشنشانی شهر کلیرتن از شهروندان خواستهاند از محدوده اطراف کارخانه فاصله بگیرند تا عملیات مهار حریق و ایمنسازی ادامه یابد. .خبرگزاری یواسای تودی به نقل از مقامات این شهر اعلام کرد این انفجار تعدادی زخمی به همراه داشته است.
A rescue operation is underway for people trapped under rubble following an explosion at a Pennsylvania steel plant, county officials said.-- ABC News (@ABC) August 11, 2025
It's not clear how many people are trapped from the blast at the US Steel Clairton Coke Works plant in Clairton. https://t.co/wW0te3EYBQ pic.twitter.com/6QssqJ9ied
