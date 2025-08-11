Monday, Aug 11, 2025

انفجارهای سریالی ایران به امریکا سرایت کرد!

روز دوشنبه ۲۰ مرداد، تصاویری از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه فولاد «کُک» شهر کلیرتن در ایالت پنسیلوانیا منتشر شد. ویدیوهای اولیه ستون‌های دود غلیظ را بر فراز تاسیسات نشان می‌دهد و تیم‌های آتش‌نشانی و امداد در محل حاضر شده‌اند.

مقامات و آتش‌نشانی شهر کلیرتن از شهروندان خواسته‌اند از محدوده اطراف کارخانه فاصله بگیرند تا عملیات مهار حریق و ایمن‌سازی ادامه یابد. .خبرگزاری یو‌اس‌ای تودی به نقل از مقامات این شهر اعلام کرد این انفجار تعدادی زخمی به همراه داشته است.

حمید رسایی به پزشکیان: آیا خاموشی‌های برق یا قطعی آب با هماهنگی رهبری است؟

