alavi.jpgمحمود علوی وزیر سابق اطلاعات به دلیل سکته مغزی در بخش آی سی یو بیمارستار بستری شد

خبر آنلاین - محمود علوی وزیر سابق اطلاعات به دلیل سکته مغزی در بخش آی سی یو بیمارستار بستری شد

محسن علوی نماینده سابق مجلس و فرزند حجت الاسلام محمود علوی با تایید خبر بستری شدن وزیر سابق اطلاعات بیان کرد: عمل با موفقیت به سرانجام رسید و حاج آقا در صحت و سلامت و هوشیاری کامل در بخش آی سی یو تحت مراقبت هستند و ان شا الله به زودی به بخش منتقل میشوند .

امید است با دعای خیر مردم عزیزمان سایر مراحل درمانی نیز با توکل بر خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار موفق و شفای عاجل برای ایشان فراهم گردد .

حجت الاسلام علوی در حال حاضر دستیار ویژه رئیس جمهور در اموراقوام، ادیان و مذاهب است.

