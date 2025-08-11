محمود علوی وزیر سابق اطلاعات به دلیل سکته مغزی در بخش آی سی یو بیمارستار بستری شد

محسن علوی نماینده سابق مجلس و فرزند حجت الاسلام محمود علوی با تایید خبر بستری شدن وزیر سابق اطلاعات بیان کرد: عمل با موفقیت به سرانجام رسید و حاج آقا در صحت و سلامت و هوشیاری کامل در بخش آی سی یو تحت مراقبت هستند و ان شا الله به زودی به بخش منتقل میشوند .

امید است با دعای خیر مردم عزیزمان سایر مراحل درمانی نیز با توکل بر خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار موفق و شفای عاجل برای ایشان فراهم گردد .