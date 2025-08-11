نامه محرمانه وزارت اطلاعات به نهادهای حکومتی درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی مکانیسم ماشه

ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از نامه محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خطاب به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دست یافته که در آن نسبت به پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه همچون توقف فروش نفت ایران و وقوع بحران‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی هشدار داده شده است.

وزارت اطلاعات در این نامه با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، از نهادهای اقتصادی «حساس» خواسته است در برابر سناریوی فعال‌سازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کرده‌اند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای عمل نکند، آماده‌اند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه تهران فعال کنند.

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بر این موضوع اصرار ورزیده بود که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اواسط مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک «بزرگ‌نمایی» شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوه‌اش دادند.

با این‌حال نامه محرمانه وزارت اطلاعات دولت پزشکیان نشان می‌دهد جمهوری اسلامی فراتر از این اظهارنظرهای رسمی و در پشت پرده، از «تهدیدات بالقوه» فعال‌سازی این مکانیسم واهمه دارد.

پیامدهای امنیتی و گسترش نارضایتی عمومی

در بخشی از نامه محرمانه وزارت اطلاعات، نسبت به «شکل‌گیری تهدیدات اجتماعی و روانی ناشی از بحران اقتصادی» هشدار داده شده است.

پیامدهای اجتماعی این وضعیت شامل نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تعدیل نیروها و تشدید نارضایتی عمومی برشمرده شده است.

با شدت گرفتن بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه، بارها هشدارهایی داخل حکومت درباره قریب‌الوقوع بودن شکل‌گیری یک جنبش اعتراضی دیگر مانند سال ۹۸ و ۱۴۰۱ مطرح شده است.

در یک نمونه، در جلسه فوق‌العاده‌ای که بهمن سال گذشته با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی و بیش از ۶۰ مقام ارشد حکومتی برگزار شد، از نگرانی‌هایی جدی در مورد احتمال از سرگیری اعتراضات مردمی و تهدیدات امنیتی سخت برای نظام سخن گفته شد.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند مشکلات اقتصادی شدید، به‌ویژه در شرایط کنونی، ممکن است به یک بحران بزرگ امنیتی تبدیل شود که در نهایت به سرنگونی حکومت بینجامد.

بحران و آسیب‌پذیر بودن زیرساخت‌هایی که وزارت اطلاعات نیز در نامه محرمانه خود به نهادهای حکومتی کمابیش به آن اذعان کرد.

در این نامه و در بخش غذا و دارو، به مساله کمبود مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و نیز اختلال در واردات مواردی مانند انسولین یا داروهای افراد مبتلا به سرطان و دیگر بیماری‌های خاص اشاره شده است.

در بخش محصولات کشاورزی، افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی و افزایش ریسک امنیت غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی شده است.