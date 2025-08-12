Tuesday, Aug 12, 2025

صفحه نخست » شوک به فوتبال با محرومیت چهره های شناخته شده

fb.jpgکمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ۹ متهم پرونده فساد در فوتبال را تا صدور رای نهایی، محروم کرد

ایران اینترنشنال - کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد ۹ متهم پرونده فساد گسترده در فوتبال ایران با محوریت باشگاه مس رفسنجان، تا زمان صدور رای نهایی از سوی دادگاه، از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شدند.

با وجود اینکه قوه قضاییه اسامی هیچ کدام از متهمان را به طور کامل منتشر نکرده است، اما کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اسامی کامل آنها را با استناد به «محتویات پرونده - اقاریر برخی متهمین بر دریافتی های فاقد منشاء قانونی - بازداشت برخی متهمین - اخبار جرائد و برخی رسانه ها - مصاحبه های مقامات رسمی قوه قضائیه - کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان و اظهارات مطلعین و مکاتبات کنفدراسیون فوتبال آسیا» اعلام کرده است.

نام خداداد افشاریان، رییس وقت کمیته داوران، سهیل مهدی، مسئول وقت کمیته مسابقات سازمان لیگ، مجید زین‌الدینی و علی علیزاده، مدیرعامل و معاون وقت باشگاه مس رفسنجان، شهاب زندی، مدیرعامل پیشین شمس‌آذر و مدیرعامل کنونی نساجی، علی قرایی، رییس وقت هیات فوتبال کرمان، مدیرعامل پیشین مس کرمان و از درجه‌داران فراجای کرمان، پژمان راهبر، سردبیر سایت ورزش سه، ریحانه عسگری و فاطمه حسینی دادوکلایی در بین اسامی محرومان به‌چشم می‌خورد.

در این اطلاعیه آمده که «از آن جایی که در وضعیت فعلی فعالیت هر کدام از متهمین موجب خدشه به اعتبار و حیثیت و خوشنامی فوتبال می گردد و از طرفی انتساب هر کدام از افراد در برخی سمت ها امکان ایجاد تزلزل سمت مزبور و ورود ضرر به مجموعه‌های فوتبالی و حقوقی اشخاص فوتبالی را در پی خواهد داشت، تعلیق موقت نامبردگان از هر نوع فعالیت فوتبالی و فوتسال و فوتبال ساحلی تا صدور حکم قطعی رأی دادگاه کیفری ۲ و تعیین تکلیف نهایی صادر می شود.»

