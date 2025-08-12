دیگر جنگی آغاز نخواهد شد



👈کیهان لندن - الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت‌ مدعی شده دیگر جنگی میان جمهوری اسلامی و اسراییل رخ نخواهد داد و گفته: «دشمن اشتباه محاسباتی داشت و قصد داشت مردم را در مقابل دولت و نظام قرار دهد که موفق نبود. تا زمانی که دشمن نتواند ضعف‌های خود را جبران کند، جنگی آغاز نخواهد شد؛ و این جبران به این زودی‌ها ممکن نیست.»



الیاس حضرتی افزوده: «مردم باید مطمئن باشند و به زندگی طبیعی خود بازگردند و تحت تأثیر فضای روانی ناشی از شایعات قرار نگیرند. هیچ جنگی نشده و نخواهد شد.»



این ادعای حضرتی مخاطبان را به یاد ادعاهای علی خامنه‌ای می‌اندازد که گفته بود: نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می‌کنیم!

نتیجه آنکه هم مذاکره کرد و هم جنگ شد!