Tuesday, Aug 12, 2025

صفحه نخست » ادعای عجیب رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت‌

hazrati.jpgدیگر جنگی آغاز نخواهد شد

👈کیهان لندن - الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت‌ مدعی شده دیگر جنگی میان جمهوری اسلامی و اسراییل رخ نخواهد داد و گفته: «دشمن اشتباه محاسباتی داشت و قصد داشت مردم را در مقابل دولت و نظام قرار دهد که موفق نبود. تا زمانی که دشمن نتواند ضعف‌های خود را جبران کند، جنگی آغاز نخواهد شد؛ و این جبران به این زودی‌ها ممکن نیست.»

الیاس حضرتی افزوده: «مردم باید مطمئن باشند و به زندگی طبیعی خود بازگردند و تحت تأثیر فضای روانی ناشی از شایعات قرار نگیرند. هیچ جنگی نشده و نخواهد شد.»

این ادعای حضرتی مخاطبان را به یاد ادعاهای علی خامنه‌ای می‌اندازد که گفته بود: نه جنگ می‌شود، نه مذاکره می‌کنیم!
نتیجه آنکه هم مذاکره کرد و هم جنگ شد!

مطلب قبلی...
abanner.jpg
خودرو دادستان گناباد زیر یک تریلی له شد
مطلب بعدی...
azari.jpg
عبدالستار دوشوکی؛ از ستایش رضا پهلوی تا پروژه تخریب منظم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily12-1.jpg
بوسه جنجالی سینا مهراد بازیگر بر دستان آزیتا حاجیان در اکران مردمی سریال از یادرفته
goftar18.jpg
افشاگری عبدالرضا داوری در مورد اصالت یهودی خانواده نادر طالب زاده
oholic12.jpg
فوت مادر برد پیت پس از ۹ سال دوری از نوه‌هایش به خاطر دشمنی آنجلینا جولی
daily.jpg
نیما نوری زاده کارگردان و فرزند علیرضا نوری‌زاده
goftar11.jpg
پوشش متفاوت زر امیر ابراهیمی و گلشیفته فراهانی در ادامه فستیوال لوکارنو
daily11-2.jpg
نیکلای پهلوی نتیجه اشرف پهلوی
daily11.jpg
این زن فقط مادر آنجلینا جولی نبود
goftar1-1.jpg
دیدار صمیمانه عباس قادری و پسرش با علی دایی اسطوره فوتبال

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: رقص برای روی تابوت آقا
زوج درمانی آنلاین! آرامش را به زندگیتان بازگردانید
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
جمهوری اسلامی؛ شش جبهه بجای «شش ارتش»‍

پر بیننده ترین ها



daily12.jpg
پوشش تابستانی مهسا خانپور همسر اول علی دایی
daily11-1.jpg
تصاویری که به مناسبت تولد پگاه آهنگرانی در فضای مجازی وایرال شد
oholic19-1.jpg
غسل تعميد فرزندان هاليوودي مشهور در ارمنستان
one10-2.jpg
چطور مظنون ترور شاه به مدیریت دفتر فرح پهلوی رسید؟
one10-1.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
oholic25-1.jpg
۶ اشتباه رایج در پیدا کردن زن مناسب که مردان مرتکب می‌شوند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy