تغییر باورها در سایه شکاف عمیق اعتماد بین مردم و حکومت

از مقدس‌سازی تا بی‌تفاوتی؛سیر تحول احساس ایرانیان درباره جنگ

جنگ، در حافظه هر نسل شکل و رنگی متفاوت دارد. کارشناسان معتقدند که اگر نسل جنگ ایران و عراق را می‌توان "نسل همبستگی اجباری" نامید، نسل امروز را شاید باید "نسل واکنش انتقادی" دانست.

برای نسل‌هایی که در دهه شصت، زیر صدای آژیر قرمز و غرش هواپیماهای جنگی بزرگ شدند، جنگ هشت ساله ایران و عراق تجربه‌ای همه‌جانبه بود: صف‌های طولانی نان و کوپن، خاموشی‌های شبانه برای فرار از بمباران، رادیویی که اخبار را با لحنی سنگین و بی‌وقفه می‌خواند و فوجی از تصاویر کشته‌شدگان که هر روز روی دیوار کوچه‌ها نصب می‌شد.

در تجربه نسل امروز، "جنگ ۱۲ روزه" ایران و اسرائیل اما تصویری متفاوت دارد. در طی روزهای جنگ صدای انفجار نه تنها از پشت پنجره، که از درون گوشی‌های موبایل به گوش می‌رسید. جبهه، دیگر نه خاکریز و بیابان، بلکه صفحه موبایل و تایم‌لاین شبکه‌های اجتماعی بود. ترس، شکل دیگری پیدا کرد؛ گاهی در قالب قطع اینترنت و هجوم خبرهای متناقض، گاهی در اضطرابی که با هر نوتیفیکیشن تازه برمی‌گشت. به عبارتی، برای بسیاری، این جنگ بیشتر یک روایت رسانه‌ای بود تا تجربه‌ای فیزیکی.

بررسی این تفاوت‌ها، فرصتی است برای فهم عمیق‌تر تغییرات نسلی در جامعه ایران؛ تغییری که در آن، جنگ دیگر فقط در جبهه‌ها اتفاق نمی‌افتد، بلکه در ذهن‌ها و روایت‌ها نیز جریان دارد.

گذار از فرهنگ ایثار ‌محور به فرهنگ فردگرای انتقادی

«نسل اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ در بستر انقلابی تازه‌تأسیس و فضایی پر از شعارهای ایدئولوژیک رشد کرد. برای این نسل "وطن" نه صرفاً یک محدوده جغرافیایی، که یک مفهوم مقدس و پیوندخورده با ایمان مذهبی و هویت جمعی بود.» اینها سخنان یک پژوهشگر فسلفه تعلیم و تربیت است.

او که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با دویچه‌وله می‌گوید: «واژه "شهادت" در جنگ هشت ساله ایران و عراق معنایی والا داشت و نه‌تنها به عنوان فداکاری برای میهن، بلکه به عنوان مسیر رسیدن به رستگاری ابدی تبلیغ و باور می‌شد. رسانه‌ها که تقریباً محدود به رادیو، تلویزیون ملی و روزنامه‌های دولتی بود، روایت واحدی از جنگ ارائه می‌کردند: "دفاع مقدس و جهاد علیه متجاوز". تصویرهای غالب شامل صحنه‌های حماسی از رزمندگان، مراسم بدرقه داوطلبان و روایت‌های مادران و همسرانی بود که عزیزانشان را به جبهه بدرقه می‌کردند.»

این پژوهشگر با اشاره به این عبارات معتقد است: «جنگ برای این نسل تجربه‌ای فراگیر بود که همه ابعاد زندگی را در بر می‌گرفت. واکنش اجتماعی، حول محور همبستگی و بسیج عمومی شکل می‌گرفت و روایت غالب، روایتی حماسی بود که از فرد انتظار ایثار و تحمل داشت.»

او در ادامه می‌گوید: «در آن زمان، مردم در شهرها با کمک‌های مردمی، جمع‌آوری لباس و غذا، و حتی اهدای طلا برای پشتیبانی از جنگ مشارکت می‌کردند. کمبودها (مثل کوپن، خاموشی، و قطع گاز یا برق) به‌عنوان بخشی از "سهم ما از جنگ" پذیرفته می‌شد.»

به گفته این پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت، اگر نسل جنگ ایران و عراق را می‌توان "نسل همبستگی اجباری" نامید، نسل امروز را شاید باید "نسل واکنش انتقادی" دانست. برای نسل قدیم، جنگ معنایی مقدس داشت ولی برای نسل جدید، وطن بیشتر به معنای فضایی برای زندگی امن و باکیفیت تعریف می‌شود، و هر بحران - حتی جنگ - از منظر هزینه‌اش برای رفاه فردی و اجتماعی سنجیده می‌شود. این تغییر، نه نشانه بی‌احساسی نسل امروز، بلکه نتیجه دسترسی به اطلاعات متنوع، و فاصله گرفتن از روایت‌های ایدئولوژیک یک‌سویه است.

به عقیده او: «نسل دهه ۵۰ و ۶۰، سختی‌ها را به‌عنوان هزینه‌ای ضروری برای یک هدف والا می‌پذیرفت. نسل جدید اما، جنگیدن را نه به‌عنوان یک "وظیفه مقدس"، بلکه به‌عنوان یک "بحران انسانی" یا "چالش سیاسی" ارزیابی می‌کند و قدرتی از تحلیل و آنالیز در اختیار دارد که در اختیار نسل پیشین نبود. این تغییر، بازتابی از تحولات گسترده‌تر در ساختار اجتماعی است.»