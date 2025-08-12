Tuesday, Aug 12, 2025

صفحه نخست » عبدالستار دوشوکی؛ از ستایش رضا پهلوی تا پروژه تخریب منظم

azari.jpgبررسی تناقض‌ها، تحریف‌ها و مغالطه‌های یک منتقد دائم‌التکرار

ارشان آذری

عبدالستار دوشوکی سال‌هاست در رسانه‌های فارسی‌زبان حضور دارد، اما مسیر او در قبال رضا پهلوی پر از چرخش‌های ناگهانی و تضاد آشکار است. هفت یا هشت سال پیش، خود او نوشت:

«برای شخصیت محترمی مثل شاهزاده رضا پهلوی احترام فراوانی قائلم و او را یک سرمایه برای اپوزیسیون می‌دانم... هیچگونه مشکلی خاص و غیرقابل حل نیز با نظام پادشاهی پارلمانی ندارم.»

اکنون اما تقریباً هر هفته مقاله‌ای منتشر می‌کند که محور اصلی‌اش تخریب شخص رضا پهلوی و پروژه‌های سیاسی اوست. این تغییر موضع بدون ارائه هیچ توضیح شفاف، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند:

آیا او از حلقه نزدیکان کنار گذاشته شد؟ آیا پیشنهادها و نظراتش مورد توجه قرار نگرفت؟ یا این تغییر نتیجه محاسبه‌ای تازه در معادلات سیاسی است؟

۱. تحریف آگاهانه «دوران گذار»

دوشوکی، طرح «دوران گذار» را به عنوان «سلطنت مطلقه» توصیف می‌کند. این در حالی است که این طرح، نقشه‌ای برای مدیریت موقت کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی است تا از فروپاشی، جنگ داخلی و تجزیه جلوگیری شود.
برداشت او که «اختیارات کارفرمای پروژه از ولایت فقیه فراتر می‌رود»، نه با متن طرح همخوانی دارد و نه با هدفش. این یک روایت هراس‌افکنانه است که عملاً به سود جریان‌های مخالف تغییر بنیادین عمل می‌کند.

۲. قیاس نادرست با خمینی

او ادعا می‌کند که معیار «میزان حال فعلی افراد است» در میان سلطنت‌طلبان همان گفته خمینی درباره ساواکی‌هاست. این قیاس، هم تاریخی و هم منطقی مخدوش است.

در گذار سیاسی، استفاده از ظرفیت کسانی که از گذشته خود عبور کرده‌اند و امروز در صف مخالفان ایستاده‌اند، نه تنها مشروع بلکه در بسیاری کشورها عامل موفقیت بوده است. مقایسه این رویکرد با جذب عوامل سرکوبگر و همزمان اعدام هزاران مخالف در دهه ۶۰، یک مغالطه آشکار است.

۳. نگاه انحصارگرایانه به براندازان سابق رژیم

دوشوکی با لحنی تمسخرآمیز، حضور کسانی را که سابقه فعالیت در نهادهای جمهوری اسلامی داشته‌اند و امروز به اپوزیسیون پیوسته‌اند، نکوهش می‌کند. این در حالی است که خود او سال‌ها با نیروهایی در ارتباط بوده که سابقه همکاری با اصلاح‌طلبان حکومتی داشته‌اند.
واقعیت این است که گذار ملی بدون استفاده از تجربه و نفوذ اجتماعی کسانی که از دل سیستم جدا شده‌اند، ناقص خواهد بود. حذف این نیروها به بهانه گذشته‌شان، بیش از همه به سود جمهوری اسلامی است.

۴. معیار دوگانه در نقد رفتار سیاسی

او سلطنت‌طلبان را به «فحاشی» و «برخورد زشت» متهم می‌کند و مثال‌هایی از توهین در شبکه‌های اجتماعی می‌آورد. اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که در هر جریان سیاسی، اقلیتی از هواداران ممکن است از ادبیات نادرست استفاده کنند--از جمله در اردوگاه‌های جمهوری‌خواه، فدرالیست یا اصلاح‌طلب که او هرگز چنین رفتارهای مشابه را به کل جریان تعمیم نداده است.
این نوع استفاده گزینشی از مثال‌ها، ابزار رایج تخریب کلیت یک جریان سیاسی است.

۵. استفاده از پرونده جنایی برای لکه‌دار کردن یک جریان

ارجاع به بازداشت یک فرد در کانادا با اتهام قاچاق کوکائین و معرفی او به عنوان «نمونه سلطنت‌طلب»، همان تکنیک «گناه به واسطه ارتباط» است که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به‌خوبی بلد است. این روش نه استدلال محسوب می‌شود و نه کمکی به اعتبار نقد می‌کند؛ فقط تخریب شخصیتی است.

۶. حذف عامدانه بحران اصلی

در تمام مقاله، بحران ۴۶ ساله جمهوری اسلامی، کشتارها، فساد ساختاری و نابودی زیرساخت‌های کشور در سایه این رژیم، عملاً در حاشیه قرار می‌گیرد. در عوض، تمرکز اصلی بر القای خطر سلطنت‌طلبی است. این جهت‌گیری، خواسته یا ناخواسته، به بقای وضع موجود کمک می‌کند.

جمع‌بندی

مقاله اخیر عبدالستار دوشوکی بیش از آن‌که نقدی مستند بر برنامه‌های رضا پهلوی باشد، تلاشی هدفمند برای بی‌اعتبار کردن یک آلترناتیو ملی است. از تحریف طرح «دوران گذار» گرفته تا قیاس‌های تاریخی غلط و استفاده از پرونده‌های جنایی برای تخریب، همگی نشان می‌دهد که این نوشته در خدمت یک روایت سیاسی خاص است، نه روشنگری بی‌طرفانه.
دوشوکی روزگاری رضا پهلوی را «سرمایه اپوزیسیون» می‌دانست و با پادشاهی پارلمانی مشکلی نداشت. امروز اما با ادبیاتی تند و گاه مغرضانه، همان شخص را نشانه رفته است. پاسخ به این پرسش که چرا چنین چرخشی رخ داده--و چه انگیزه‌هایی پشت این تغییر موضع است--نه تنها برای خوانندگان، بلکه برای اعتبار سیاسی خود او حیاتی است.

مطلب بعدی...
pezeshkian.jpg
واکنش جانشین معاون سپاه به اظهارات پزشکیان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily12-1.jpg
بوسه جنجالی سینا مهراد بازیگر بر دستان آزیتا حاجیان در اکران مردمی سریال از یادرفته
goftar18.jpg
افشاگری عبدالرضا داوری در مورد اصالت یهودی خانواده نادر طالب زاده
one28.jpg
عکسهای تماشایی ازحواشی بازی فوتبال ایران واسرائیل در سال ۱۳۴۷
oholic12.jpg
فوت مادر برد پیت پس از ۹ سال دوری از نوه‌هایش به خاطر دشمنی آنجلینا جولی
daily.jpg
نیما نوری زاده کارگردان و فرزند علیرضا نوری‌زاده
onenews19.jpg
آنه ماری سلامه بازیگر لبنانی در سریال ایرانی
goftar11.jpg
پوشش متفاوت زر امیر ابراهیمی و گلشیفته فراهانی در ادامه فستیوال لوکارنو
daily11-2.jpg
نیکلای پهلوی نتیجه اشرف پهلوی

از سایت های دیگر

وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟
سرمایه گذاری در بازار املاک کانادا

پر بیننده ترین ها



Untitled-1.jpg
پوشش تابستانی مهسا خانپور همسر اول علی دایی
daily11-1.jpg
تصاویری که به مناسبت تولد پگاه آهنگرانی در فضای مجازی وایرال شد
daily10.jpg
تصاویری که سحر دولتشاهی در اینستاگرامش منتشر کرد
onenews3-1.jpg
مرد انگلیسی که کلیه اثاثیه خانه اش مربوط به دهه 30 میلادی است
oholic19-1.jpg
غسل تعميد فرزندان هاليوودي مشهور در ارمنستان
one10-2.jpg
چطور مظنون ترور شاه به مدیریت دفتر فرح پهلوی رسید؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy