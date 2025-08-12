بررسی تناقض‌ها، تحریف‌ها و مغالطه‌های یک منتقد دائم‌التکرار

ارشان آذری

عبدالستار دوشوکی سال‌هاست در رسانه‌های فارسی‌زبان حضور دارد، اما مسیر او در قبال رضا پهلوی پر از چرخش‌های ناگهانی و تضاد آشکار است. هفت یا هشت سال پیش، خود او نوشت:

«برای شخصیت محترمی مثل شاهزاده رضا پهلوی احترام فراوانی قائلم و او را یک سرمایه برای اپوزیسیون می‌دانم... هیچگونه مشکلی خاص و غیرقابل حل نیز با نظام پادشاهی پارلمانی ندارم.»

اکنون اما تقریباً هر هفته مقاله‌ای منتشر می‌کند که محور اصلی‌اش تخریب شخص رضا پهلوی و پروژه‌های سیاسی اوست. این تغییر موضع بدون ارائه هیچ توضیح شفاف، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند:

آیا او از حلقه نزدیکان کنار گذاشته شد؟ آیا پیشنهادها و نظراتش مورد توجه قرار نگرفت؟ یا این تغییر نتیجه محاسبه‌ای تازه در معادلات سیاسی است؟

۱. تحریف آگاهانه «دوران گذار»

دوشوکی، طرح «دوران گذار» را به عنوان «سلطنت مطلقه» توصیف می‌کند. این در حالی است که این طرح، نقشه‌ای برای مدیریت موقت کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی است تا از فروپاشی، جنگ داخلی و تجزیه جلوگیری شود.

برداشت او که «اختیارات کارفرمای پروژه از ولایت فقیه فراتر می‌رود»، نه با متن طرح همخوانی دارد و نه با هدفش. این یک روایت هراس‌افکنانه است که عملاً به سود جریان‌های مخالف تغییر بنیادین عمل می‌کند.

۲. قیاس نادرست با خمینی

او ادعا می‌کند که معیار «میزان حال فعلی افراد است» در میان سلطنت‌طلبان همان گفته خمینی درباره ساواکی‌هاست. این قیاس، هم تاریخی و هم منطقی مخدوش است.

در گذار سیاسی، استفاده از ظرفیت کسانی که از گذشته خود عبور کرده‌اند و امروز در صف مخالفان ایستاده‌اند، نه تنها مشروع بلکه در بسیاری کشورها عامل موفقیت بوده است. مقایسه این رویکرد با جذب عوامل سرکوبگر و همزمان اعدام هزاران مخالف در دهه ۶۰، یک مغالطه آشکار است.