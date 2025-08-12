"نسترن" (نام مستعار) بیش از یک سال است که از طریق دانشجویی به آلمان آمده و همان ابتدا بلافاصله برای پیوستن همسرش از ایران اقدام کرده است. در ابتدا به او گفته شده پروسه پیوستن همسر بین ۹ ماه تا یک سال طول می‌کشد. الان ۱۴ ماه است که از اولین اقدام گذشته و هنوز حتی ایمیل دوم که برای انجام مصاحبه هست هم برای همسرش ارسال نشده است.

اما شواهد موجود نشان می‌دهند که "تقاضاهای قبلی" هم متوقف شده و در اصل هیچ کاری در سفارت آلمان در تهران انجام نمی‌شود.

در اطلاعیه‌هایی که شرکت‌های صدور ویزا و گرفتن وقت منتشر کرده‌اند نیز ذکر شده که تنها تقاضاهای قبلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و هیچ تقاضای جدیدی پذیرفته نمی‌شود.

امروز حدود ۴۰ روز از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل می‌گذرد و برخی سفارت‌خانه‌های اروپایی مانند هلند و سوییس خدمات کنسولی خود را مجددا برقرار کرده‌اند. سفارت آلمان اما در حین اعلام "باز شدن" تصریح کرده که " تا اطلاع ثانوی و با توجه به شرایط بحرانی فعلی برای تردد مراجعین بسته می‌باشد".

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده بود: «نوبت‌هایی که تا این لحظه ارائه شده بودند، لغو گردیده و این دسته از متقاضیان ایمیلی دریافت خواهند کرد و برای موعد مقرر، قرار ملاقات جدیدی به طور خودکار تعیین می‌گردد.»

در تاریخ ۲۶ خرداد امسال سه روز پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران، سفارت آلمان در تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط فعلی، موقتا تعطیل شده و از مراجعین خواست "از مراجعه به سفارت و یا ساختمان بخش حقوقی-کنسولی خودداری کنند".

با شروع جنگ ایران و اسرائیل آلمان یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که سفارتش در تهران را تعطیل کرد. حال با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از پایان جنگ نه سفارت باز شده و نه کسی پاسخگوی کسانی است که زندگی‌شان به کار سفارت بسته است

او به دویچه‌وله می‌گوید که خودش و همسرش تمامی پیش‌شرط‌ها را انجام داده‌اند، تا شرایط برای آمدن همسرش مهیا شود؛ از کلاس زبان برای همسرش تا اجاره خانه بزرگتر در آلمان توسط خودش. تمامی مدارک از سوی سفارت آلمان در تهران تایید شده و حالا با بسته شدن سفارت همه چیز متوقف شده است.

نسترن مشکل پزشکی دارد و باید عمل جراحی شود و برای این عمل باید همسرش کنارش باشد. او تلاش کرده تا بلکه از این طریق بتواند برای همسرش ویزای "بشردوستانه" بگیرد اما با بسته بودن سفارت در تهران این راه هم به روی او بسته شده است.

یکی از اساتید نسترن نیز سعی کرده تا از طریق دانشگاه بتواند مشکل ویزای همسرش را حل کند ولی او هم نتوانسته کاری از پیش ببرد.

نسترن می‌گوید: «تصوری که ما الان از سفارت آلمان داریم این است که یک عده آدم نشستند در سفارت و خودشان را باد می‌زنند فقط برای اینکه بگویند سفارت باز است ولی هیچ کاری انجام نمی‌دهند.»

"بورسیه‌ای که به باد می‌رود"

"امیر" (اسم مستعار) پس از سال‌ها تلاش توانسته در یک رشته خاص از یکی از دانشگاه‌های معتبر برلین پس از شرکت در چند امتحان پذیرش بگیرد. رتبه قبولی او به قدری بالا بوده که توانسته بورسیه کامل بگیرد و دانشگاه تمامی مخارج او را تقبل کرده است.

او می‌بایست از اکتبر سر کلاس باشد اما با شروع جنگ ایران و اسرائیل و از ترس اینکه شاید دیگر نتواند از مرز خارج شود به استانبول رفته تا بلکه بتواند بقیه کارهای ویزایش را در آنجا انجام دهد. پاسخی که به او داده‌اند اما این است که تنها در صورتی می‌تواند در سفارت آلمان در استانبول تقاضای ویزا کند که اقامت حداقل شش ماهه در ترکیه داشته باشد.

با دانشگاهش تماس گرفته و به او گفته شده تنها کاری که می‌توانند برایش بکنند این است که جایش را برای سال بعد و تنها یک سال نگه دارند اما در زمینه ویزا هیچ کاری از دست‌شان بر نمی‌آید.

این درحالی است که به گفته امیر دوستان او که برای کانادا یا پیشتر آمریکا اقدام کرده بودند در موارد این چنینی دانشگاه با یک نامه به سفارت مشکل ویزایشان را برطرف کرده است.

یکی از دوستان امیر که از دانشگاهی در اتریش پذیرش داشته نیز توانسته در سفارت این کشور در استانبول ویزا بگیرد. امیر می‌پرسد چرا چنین امکانی برای آلمان فراهم نیست؟

ما این پرسش را با وزارت خارجه آلمان و نیز سفارت آلمان در تهران در میان گذاشتیم اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

"حقه" سفارت آلمان در تهران

یک کارشناس رسمی دادگستری در تهران که نخواست نامش فاش شود به ما گفت: «طبق قوانین بین المللی اگر سفارتی در کشوری فعال باشد حتی در حد پنج درصد، افراد نمی‌توانند برای ویزا از طریق سفارت در کشور دیگری اقدام کنند و این دقیقا کاری است که آلمان با ما کرده؛ سفارتش هست و یک عده‌ای هم مثلا دارند کار می‌کنند که در واقع کار نمی‌کنند و فقط آنجا حضور دارند و به همین دلیل ایرانی‌ها نمی‌توانند برای ویزا از کشور دیگری اقدام کنند مگر اینکه اقامت آن کشور را داشته باشند.»

او می‌گوید در حال حاضر بازار شایعه و البته کسب درآمد هم داغ شده و شرکت‌هایی از زیر زمین سبز شده‌اند که ادعا می‌کنند می‌توانند از طریق سفارت آلمان در گرجستان و ارمنستان و ترکیه ویزا بگیرند که البته تماما دروغ و فریبکاری است.

برخی شرکت‌ها نیز تبلیغ کرده‌اند که افراد با ثبت نام در یک کلاس زبان شش ماهه در ترکیه می‌توانند اقامت موقت شش ماهه این کشور را دریافت کنند و بعد از طریق سفارت‌های اروپایی در ترکیه برای ویزا اقدام کنند.

در سایت وزارت کشور ترکیه یکی از شرایط اقامت کوتاه مدت برای این کشور اینگونه ذکر شده است: «اتباع خارجی که قصد شرکت در دوره آموزشی زبان ترکی را دارند و با این هدف درخواست اجازه اقامت کرده‌اند و در سازمانی که دارای صلاحیت ارائه آموزش زبان ترکی می‌باشد ثبت نام نموده‌اند، حداکثر دو مرتبه اجازه اقامت داده خواهد شد.»