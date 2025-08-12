دادستان گناباد و خانواده‌اش در تصادف رانندگی کشته شدند



حسن علیزاده دادستان شهر گناباد صبح روز سه‌شنبه ۲۱ امرداد بر اثر سانحه تصادف در جاده مشهد به گناباد در حوالی «ملک‌آباد» کشته شد. در این حادثه خانواده وی نیز در ماشین بودند که همگی کشته شدند.

سرگرد مهدی مومن، فرمانده انتظامی بخش احمدآباد شهرستان مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد اظهارکرد: ساعت ۴:۳۰ بامداد روز جاری در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور باغچه به مشهد بلافاصله تیمی از ماموران بخش انتظامی احمدآباد به همراه دیگر نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور عوامل انتظامی در محل حادثه و بررسی های لازم مشخص شد یک دستگاه تریلر کشنده 5 کیلومتر بعد از عوارضی باغچه به سمت مشهد بر روی یک دستگاه پژو۴۰۵ با ۵ سرنشین (همگی اعضای یک خانواده) واژگون شده است.

سرگرد مومن تصریح کرد: در این حادثه متأسفانه راننده و ۳ نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و راننده تریلر و یک سرنشین پژو ۴۰۵ نیز مصدوم و با کم نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی بخش احمدآباد شهرستان مشهدخاطرنشان کرد: علت تامه تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

حجت الاسلام علیزاده دادستان شهرستان گناباد در این سانحه جان خود را از دست داد؛ در این حادثه خانواده وی نیز همراه بوده که متاسفانه همسر و دو فرزند دادستان گناباد جان خود را از دست داده اند.

گفتنی است حجت الاسلام علیزاده ۷ مراد ماه جاری به عنوان دادستان گناباد منصوب و کار خود را در این شهرستان آغاز کرده بود.