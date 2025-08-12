در پی انتشار گسترده تصاویری از ذبح چند گوزن که گفته شده برای پذیرایی از زائران اربعین آماده شده بودند، سازمان محیط زیست خوزستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این تصاویر مربوط به سالهای گذشته بوده و حیوانی که کشته شده، «نوعی گونه پرورشی است که ارتباطی به گوزن زرد ایرانی ندارد».
اداره کل حفاظت محیطزیست خوزستان، تاکید کرد که گوزن زرد ایرانی، گونهای حفاظتشده است که تنها در زیستگاههای پارک ملی کرخه و منطقه حفاظتشده دز، زندگی میکند.
با این وجود، انتشار تصاویر این حیوانات روی زمین و نیز تصاویری از دیسهای بسیار بزرگ غذا که با گوشت آنها پخته شده، واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی داشته است.
خودرو دادستان گناباد زیر یک تریلی له شد
حتی رهبری هم فکرش را نمیکرد