مسیح علی نژاد
ویدیوی دریافتی: فرستنده این ویدیو نوشته است با وجود آنکه اسنپ گرفته بوده اما این آزارگر جنسی در اصفهان با موتور در حالی که آلتش را بیرون انداخته بود دنبالش راه افتاده بود.
این برگی از امنیتیست که جمهوری اسلامی برای زنان ایجاد کرده است. آزارگران جنسی و مزاحمان و متجاوزان ذرهای نگرانی از بابت اینکه گرفتار قانون شوند ندارند چرا که خوب میدانند این زنان هستند که همیشه متهماند. لابد اگر کار این شخص آزارگر به دادگاه هم بکشد قاضی خطاب به زن میگوید شما چه پوششی داشتید که این مرد اینچنین پشت موتور مجبور به واکنش شده است؟
آزارگران جنسی را رسوا کنیم.
