ایران وایر - «مصطفی پورمحمدی» رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مدعی شد، که یهودیان ایرانی در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تمام اقتصاد کشور را در اختیار داشتند.

مصطفی پورمحمدی در جریان مراسم موسوم به «بزرگ‌داشت شهدای حرم» که ابتدای هفته جاری در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد، ادعا کرد، که سال ۱۳۵۶ حدود ۴۰ نفر از رهبران یهودی و بهایی ایرانی در جلسه‌ای در شیراز گرد آمدند تا بر سر آنچه او «هماهنگی میان یهودیت و بهائیت» خوانده، مذاکره کنند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت، بر اساس گزارش مکتوب ساواک، یکی از حاضران در آن جلسه اذعان کرده که «امروز اقتصاد ایران کاملا در اختیار ماست و نباید اجازه دهیم مسلمانان راه‌های اقتصادی را در دست گیرند.»

پورمحمدی افزود، از آنجا که این دشمنان پس از انقلاب اسلامی از ایران اخراج شدند «کینه عمیقی از ملت ایران دارند.»

پس از انقلاب ۱۳۵۷، بیش از ۹۰ هزار شهروند یهودی از ایران مهاجرت کردند و بخش عمده‌ای از اموال و املاک جامعه یهودیان ایرانی نیز توسط حکومت جدید مصادره شد.

«حبیب القانیان»، رئیس انجمن کلیمیان تهران و یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی بود که پس از انقلاب اسلامی بازداشت و در اردیبهشت ۱۳۵۸ اعدام شد.

روشن نیست که مصطفی پورمحمدی با استناد به کدام سند و گزارش منتشرشده ساواک این ادعا را مطرح کرده، با این حال ادعای نفوذ در رده‌های بالای ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی، یکی از دیرینه‌ترین تئوری‌های توطئه علیه یهودیان و بهائیان ایرانی است.