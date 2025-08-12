Tuesday, Aug 12, 2025

صفحه نخست » "در دوران شاه، اقتصاد ایران کاملا در اختیار یهودیان بود"

pourmohammadi.jpgایران وایر - «مصطفی پورمحمدی» رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مدعی شد، که یهودیان ایرانی در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تمام اقتصاد کشور را در اختیار داشتند.

مصطفی پورمحمدی در جریان مراسم موسوم به «بزرگ‌داشت شهدای حرم» که ابتدای هفته جاری در تالار اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد، ادعا کرد، که سال ۱۳۵۶ حدود ۴۰ نفر از رهبران یهودی و بهایی ایرانی در جلسه‌ای در شیراز گرد آمدند تا بر سر آنچه او «هماهنگی میان یهودیت و بهائیت» خوانده، مذاکره کنند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت، بر اساس گزارش مکتوب ساواک، یکی از حاضران در آن جلسه اذعان کرده که «امروز اقتصاد ایران کاملا در اختیار ماست و نباید اجازه دهیم مسلمانان راه‌های اقتصادی را در دست گیرند.»

پورمحمدی افزود، از آنجا که این دشمنان پس از انقلاب اسلامی از ایران اخراج شدند «کینه عمیقی از ملت ایران دارند.»

پس از انقلاب ۱۳۵۷، بیش از ۹۰ هزار شهروند یهودی از ایران مهاجرت کردند و بخش عمده‌ای از اموال و املاک جامعه یهودیان ایرانی نیز توسط حکومت جدید مصادره شد.

«حبیب القانیان»، رئیس انجمن کلیمیان تهران و یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی بود که پس از انقلاب اسلامی بازداشت و در اردیبهشت ۱۳۵۸ اعدام شد.

روشن نیست که مصطفی پورمحمدی با استناد به کدام سند و گزارش منتشرشده ساواک این ادعا را مطرح کرده، با این حال ادعای نفوذ در رده‌های بالای ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی، یکی از دیرینه‌ترین تئوری‌های توطئه علیه یهودیان و بهائیان ایرانی است.

مطلب قبلی...
farib.jpg
آمریکا ما را فریب داد
مطلب بعدی...
12topA.jpg
تغییر باورها در سایه شکاف عمیق اعتماد بین مردم و حکومت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily12-1.jpg
بوسه جنجالی سینا مهراد بازیگر بر دستان آزیتا حاجیان در اکران مردمی سریال از یادرفته
goftar18.jpg
افشاگری عبدالرضا داوری در مورد اصالت یهودی خانواده نادر طالب زاده
oholic12.jpg
فوت مادر برد پیت پس از ۹ سال دوری از نوه‌هایش به خاطر دشمنی آنجلینا جولی
daily.jpg
نیما نوری زاده کارگردان و فرزند علیرضا نوری‌زاده
goftar11.jpg
پوشش متفاوت زر امیر ابراهیمی و گلشیفته فراهانی در ادامه فستیوال لوکارنو
daily11-2.jpg
نیکلای پهلوی نتیجه اشرف پهلوی
daily11.jpg
این زن فقط مادر آنجلینا جولی نبود
goftar1-1.jpg
دیدار صمیمانه عباس قادری و پسرش با علی دایی اسطوره فوتبال

از سایت های دیگر

انتشار ۴۰۰ فیلم رابطه جنسی مقام دولتی با زنان سرشناس از جمله خواهر رئیس جمهور
کاریکاتور هفته: رقص برای روی تابوت آقا
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
فیلم: با دی‌جی ایرانی کلاب‌های مشهور دنیا آشنا شوید

پر بیننده ترین ها



daily12.jpg
پوشش تابستانی مهسا خانپور همسر اول علی دایی
daily11-1.jpg
تصاویری که به مناسبت تولد پگاه آهنگرانی در فضای مجازی وایرال شد
oholic19-1.jpg
غسل تعميد فرزندان هاليوودي مشهور در ارمنستان
one10-2.jpg
چطور مظنون ترور شاه به مدیریت دفتر فرح پهلوی رسید؟
one10-1.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
oholic25-1.jpg
۶ اشتباه رایج در پیدا کردن زن مناسب که مردان مرتکب می‌شوند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy