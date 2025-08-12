پوتین دیدار با ترامپ را فرصتی برای تثبیت دستاوردهای ارضی روسیه و دور نگه داشتن اوکراین از ناتو می‌داند

ایندیپندنت فارسی - هم‌زمان با تداوم حملات روسیه و اوکراین علیه یکدیگر، ایالات متحده آمریکا همچنان در تلاش است میان این دو همسایه آتش‌بس برقرار کند. به همین منظور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد روز جمعه در آلاسکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، دیدار کند.

ترامپ که از زمان بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه تاکنون، با پوتین حضوری دیدار نکرده، از چشم‌انداز توافقی که این مناقشه سه سال و نیمه را حل کند، سخن گفته است. در سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، هم در تلاش است به این گفتگوها بپیوندد و تصریح کرده است که حاضر نیست هیچ بخشی از خاک اوکراین را به روسیه واگذار کند.

پی‌بی‌اس نیوز در گزارشی، به تشریح به این موضوع پرداخته که چرا دیدار ترامپ و پوتین قرار است در آلاسکا برگزار شود و این دیدار چه دستاوردهای احتمالی خواهد داشت.

این دیدار کی و کجا برگزار می‌شود؟

رهبران روسیه و ایالات متحده روز جمعه در آلاسکا دیدار خواهند کرد. با این حال هنوز محل دقیق این دیدار اعلام نشده است.

آلاسکا جایی است که شرق و غرب، به معنای واقعی کلمه، به هم می‌رسند؛ مکانی که هر دو کشور آن را به‌عنوان یکی از خط مقدم‌های جنگ سرد در زمینه دفاع موشکی، پایگاه‌های راداری و جمع‌آوری اطلاعات می‌شناسند.

از سوی دیگر این احتمال هم مطرح است که ترامپ پس از این دیدار، همراه با پوتین به روسیه وارد شود.

روسیه آلاسکا را در سال‌های ۱۷۵۰ مستعمره خود کرد. روس‌ها با ساکنان بومی آنجا روابط بازرگانی داشتند تا اینکه الکساندر دوم، تزار روسیه، در سال ۱۸۶۷ آلاسکا را به مبلغ ۷.۲ میلیون دلار به ایالات متحده فروخت و از آن پس، آلاسکا یکی از ایالت‌های آمریکا به شمار می‌رود که در شمال‌غربی‌ترین بخش این کشور قرار دارد. علت اصلی تمایل روس‌ها به فروش آلاسکا را هراس آنان از اقدام بریتانیا برای تصرف این ایالت می‌دانند.

این اولین سفر پوتین به ایالات متحده از سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. او آن سال در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کرده بود.

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ حکم جلب پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد، اما از آنجا که ایالات متحده عضو این دادگاه نیست، برای دستگیری او هیچ الزامی ندارد.